Tuyển Sản xuất Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Hưng Yên thu nhập Đến 1 USD

Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
Ngày đăng tuyển: 03/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/11/2024
Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company

Sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company

Mức lương
Đến 1 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Yên Mỹ

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Đến 1 USD

Tập đoàn Tecomen (Karofi) tuyển dụng 05 Chuyên viên QA Nghiên Cứu Thử nghiệm (Chuyên môn R&D về Cơ khí/ Điện - Điện tử, Điện lạnh/ Nhiệt lạnh...) cho các dự án Phát triển sản phẩm mới như Thiết bị bếp, Bình nước nóng, Điều hòa, Quạt... và nhiều Sản Phẩm Mới khác.
• Địa điểm làm việc: Nhà máy TECOMEN - Thôn Từ Hồ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. (Giáp Hà Nội, cách Ecopark 10 km). Có xe đưa đón CBNV từ Hà Nội - Hưng Yên (Các điểm đón tại Khuất Duy Tiến/ Hoàng Mai/ Thanh Trì/ Gia Lâm - Phố Nối...)
• Địa điểm làm việc:
NHIỆM VỤ CHI TIẾT
- Nghiên cứu tất cả các sản phẩm và linh kiện cũ và mới của công ty;
- Xây dựng & hoàn thiện hệ thống test, tiêu chuẩn,hướng dẫn, quy trình phục vụ cho công tác nghiên cứu;
- Phối hợp thực hiện công việc với các bộ phận khác hiệu quả
+ Nhận mẫu và yêu cầu từ Trưởng bộ phận, Ban Giám đốc, Phòng Mua hàng và các phòng ban liên quan khác, kiểm tra và đưa ra kết quả đánh giá.
+ Nghiên cứu công nghệ mới trong lĩnh vực khí và nước
+ Trong quá trình test hàng hóa tiến hành song song việc xây dựng những hệ thống test, tiêu chuẩn, hướng dẫn, quy trình để phù hợp với từng loại linh kiện, giảm thiểu thời gian test và mang tính chuyên nghiệp cao.
+ Tìm hiểu và nắm vững các tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn quốc tế cho sản phẩm, linh kiện, xây dựng hướng dẫn test để đánh giá theo tiêu chuẩn đó.
+ Phối hợp với bộ phận khác lập tiêu chuẩn sản phẩm.
+ Phối hợp với mua hàng trong việc lựa chọn linh kiện
- Các công việc khác theo chỉ đạo cấp trên

Với Mức Lương Đến 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, nữ. Tốt nghiệp Đại học trở lên. Có kiến thức về Chuyên môn về: Điện, Điện tử, Điện lạnh, Nhiệt lạnh, Cơ điện tử, Cơ khí ...
- Có kinh nghiệm làm việc từ trên 1 năm tại các vị trí tương đương (QA/ Thử nghiệm/ Nghiên cứu và Phát triển R&D/ Kỹ sư phòng Lab...)
- Ưu tiên kinh nghiệm tại các đơn vị Nghiên cứu & Sản xuất các sản phẩm Điện/ Điện tử/ Điện lạnh/ Gia dụng
- Năng động, sáng tạo, nhiều ý tưởng hay, độc đáo
- Kỹ năng: Kỹ năng lập kế hoạch, thiết lập mục tiêu, phân tích số liệu, báo cáo...
- Khả năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt, có tinh thần trách nhiệm cao.
- Tư duy hướng tới khách hàng, đổi mới mỗi ngày và cam kết vượt trội.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực (Upto 1000$)
- Công ty trang bị các phương tiện làm việc hiện đại.
- Chế độ nghỉ phép năm, nghỉ mát, teambuilding, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
- Môi trường làm việc thân thiện, tự chủ và linh hoạt.
- Cơ hội tham gia vào nhiều lĩnh vực dựa trên nguyện vọng của từng cá nhân.
- Đội ngũ lãnh đạo có sức thuyết phục đối với CBNV trong mọi hoạt động.
- Khả năng thăng tiến nhanh chóng dựa trên kết quả làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company

Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Hudland Towers, số 06 Nguyễn Hữu Thọ, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

