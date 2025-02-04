Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần Mặt Trời Phước Tiến làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: TĐ01 - 01 Ocean Park 3, Văn Giang, Văn Giang, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng chiến lược marketing tổng thể nhằm quảng bá thương hiệu PT SUN, thu hút học viên và đối tác

Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch marketing online & offline hiệu quả, tối ưu ngân sách quảng cáo

Quản lý và phát triển các kênh truyền thông: Website, Fanpage, TikTok, YouTube,...

Định hướng, giám sát và đánh giá hiệu quả nội dung, quảng cáo, SEO, social media và các hoạt động truyền thông khác

Quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ marketing, đảm bảo hiệu suất làm việc cao nhất

Phối hợp với các phòng ban khác (Tuyển sinh, Hồ sơ, Đối ngoại...) để hỗ trợ đạt mục tiêu chung của công ty

Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh để đề xuất chiến lược marketing phù hợp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành giáo dục – du học

Có kinh nghiệm triển khai các chiến dịch marketing đa kênh (Facebook Ads, Google Ads, TikTok, SEO...)

Kỹ năng lập kế hoạch, phân tích số liệu và tối ưu chiến dịch marketing

Có khả năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm và làm việc theo mục tiêu

Sáng tạo, chủ động, linh hoạt và có trách nhiệm cao trong công việc

Lưu ý:

3 tháng đầu: Làm việc online – Linh hoạt, thoải mái mà vẫn hiệu quả!

Sau 3 tháng: Làm việc tại cơ sở mới, địa chỉ: TĐ01-01 Ocean Park 3, Văn Giang, Hưng Yên.

Tại Công ty cổ phần Mặt Trời Phước Tiến Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực (Cạnh tranh & hấp dẫn)

Được đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định nhà nước

Tham gia du lịch, nghỉ mát hàng năm cùng công ty

Thưởng các dịp lễ Tết, thưởng KPI

Được đào tạo nâng cao kỹ năng & cơ hội thăng tiến trong môi trường chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Mặt Trời Phước Tiến

