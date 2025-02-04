Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần Mặt Trời Phước Tiến làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần Mặt Trời Phước Tiến
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Công ty cổ phần Mặt Trời Phước Tiến

Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại Công ty cổ phần Mặt Trời Phước Tiến

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: TĐ01

- 01 Ocean Park 3, Văn Giang, Văn Giang, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng chiến lược marketing tổng thể nhằm quảng bá thương hiệu PT SUN, thu hút học viên và đối tác
Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch marketing online & offline hiệu quả, tối ưu ngân sách quảng cáo
Quản lý và phát triển các kênh truyền thông: Website, Fanpage, TikTok, YouTube,...
Định hướng, giám sát và đánh giá hiệu quả nội dung, quảng cáo, SEO, social media và các hoạt động truyền thông khác
Quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ marketing, đảm bảo hiệu suất làm việc cao nhất
Phối hợp với các phòng ban khác (Tuyển sinh, Hồ sơ, Đối ngoại...) để hỗ trợ đạt mục tiêu chung của công ty
Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh để đề xuất chiến lược marketing phù hợp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành giáo dục – du học
Có kinh nghiệm triển khai các chiến dịch marketing đa kênh (Facebook Ads, Google Ads, TikTok, SEO...)
Kỹ năng lập kế hoạch, phân tích số liệu và tối ưu chiến dịch marketing
Có khả năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm và làm việc theo mục tiêu
Sáng tạo, chủ động, linh hoạt và có trách nhiệm cao trong công việc
Lưu ý:
3 tháng đầu: Làm việc online – Linh hoạt, thoải mái mà vẫn hiệu quả!
Sau 3 tháng: Làm việc tại cơ sở mới, địa chỉ: TĐ01-01 Ocean Park 3, Văn Giang, Hưng Yên.

Tại Công ty cổ phần Mặt Trời Phước Tiến Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực (Cạnh tranh & hấp dẫn)
Được đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định nhà nước
Tham gia du lịch, nghỉ mát hàng năm cùng công ty
Thưởng các dịp lễ Tết, thưởng KPI
Được đào tạo nâng cao kỹ năng & cơ hội thăng tiến trong môi trường chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Mặt Trời Phước Tiến

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Mặt Trời Phước Tiến

Công ty cổ phần Mặt Trời Phước Tiến

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 9 TT21 KĐT Văn Phú - Phú La - Hà Đông - Tp Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

