Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần Mặt Trời Phước Tiến làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại Công ty cổ phần Mặt Trời Phước Tiến
- Hưng Yên: TĐ01
- 01 Ocean Park 3, Văn Giang, Văn Giang, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Xây dựng chiến lược marketing tổng thể nhằm quảng bá thương hiệu PT SUN, thu hút học viên và đối tác
Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch marketing online & offline hiệu quả, tối ưu ngân sách quảng cáo
Quản lý và phát triển các kênh truyền thông: Website, Fanpage, TikTok, YouTube,...
Định hướng, giám sát và đánh giá hiệu quả nội dung, quảng cáo, SEO, social media và các hoạt động truyền thông khác
Quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ marketing, đảm bảo hiệu suất làm việc cao nhất
Phối hợp với các phòng ban khác (Tuyển sinh, Hồ sơ, Đối ngoại...) để hỗ trợ đạt mục tiêu chung của công ty
Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh để đề xuất chiến lược marketing phù hợp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm triển khai các chiến dịch marketing đa kênh (Facebook Ads, Google Ads, TikTok, SEO...)
Kỹ năng lập kế hoạch, phân tích số liệu và tối ưu chiến dịch marketing
Có khả năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm và làm việc theo mục tiêu
Sáng tạo, chủ động, linh hoạt và có trách nhiệm cao trong công việc
Lưu ý:
3 tháng đầu: Làm việc online – Linh hoạt, thoải mái mà vẫn hiệu quả!
Sau 3 tháng: Làm việc tại cơ sở mới, địa chỉ: TĐ01-01 Ocean Park 3, Văn Giang, Hưng Yên.
Tại Công ty cổ phần Mặt Trời Phước Tiến Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định nhà nước
Tham gia du lịch, nghỉ mát hàng năm cùng công ty
Thưởng các dịp lễ Tết, thưởng KPI
Được đào tạo nâng cao kỹ năng & cơ hội thăng tiến trong môi trường chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Mặt Trời Phước Tiến
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI