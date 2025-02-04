Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Jobtest làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: - Cụm công nghiệp sạch Văn Giang, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Khách hàng của JobTest là doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thiết kế và sản xuất nội thất tại VN

Địa điểm làm việc: Cụm công nghiệp sạch Văn Giang, Hưng Yên

Thời gian làm việc: T2-T7 (8h30 - 17h00)

NHIỆM VỤ

1.1 Trực tiếp bán hàng

Chủ động tìm kiếm thông tin dự án xây dựng/cải tạo trên toàn quốc để mở rộng cơ hội

chào thầu nội thất.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các bên liên quan đến quá trình chào thầu, xét duyệt, chấm thầu từ Chủ đầu tư và tổng thầu xây dựng.

Nắm vững sản phẩm và lợi thế cạnh tranh của công ty so với các đối thủ trên thị trường.

Đề xuất hành động cụ thể tại từng dự án để tối đa hóa cơ hội trúng thầu.

Phối hợp với các phòng ban hoàn thiện hồ sơ thầu, dự toán chi phí, báo giá, hợp đồng và quản lý tiến độ đấu thầu, triển khai dự án.

Khảo sát thị trường để lập danh mục các dự án tiềm năng.

1.2 Đàm phán, ký kết hợp đồng

Thương lượng đàm phán với khách hàng để chốt về giá, tiến độ thanh toán, tiến độ thi công và các điều khoản để đem lại lợi ích cho công ty.

Theo dõi về tiến độ hợp đồng và đảm bảo về thời gian ký kết và những điều khoản đã được thảo luận giữa các bên.

1.3 Theo dõi quá trình triển khai dự án cho đến khi hoàn thiện, thu đủ tiền quyết toán.

Công việc của Sale hoàn tất khi dự án hoàn thành đúng tiến độ và Công ty thu đủ tiền quyết toán.

Theo dõi, báo cáo và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai dự án (phát sinh chi phí, tiến độ, điều khoản hợp đồng).

Phối hợp với các phòng ban và Chủ đầu tư giải quyết các vấn đề phát sinh khi cần.

Hỗ trợ QS theo dõi, đôn đốc và hoàn thành hồ sơ thanh toán, quyết toán đúng kế hoạch.

1.4 Tuyển dụng, quản lý, đào tạo, phát triển nhân viên

Lên kế hoạch phân công, sắp xếp công việc, nhân sự triển khai đảm bảo hiệu quả, chất lượng, tiến độ yêu cầu.

Cùng PNS tuyển dụng nhân sự. Đào tạo, hỗ trợ nhân viên hoàn thành tốt công việc được giao, nâng cao dần năng lực triển khai cho nhân viên. Nắm bắt được điểm mạnh của từng nhân viên và biết cách tạo điều kiện thúc đẩy phát triển cho từng bạn.

Biết cách tháo gỡ các khó khăn trong công việc của phòng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trên 30 tuổi, tốt nghiệp Đại học, giao tiếp tốt, tự tin.

Đam mê bán hàng, kiên trì bám đuổi mục tiêu, không ngại vất vả, áp lực.

Có kỹ năng quản lý, nắm bắt tâm lý tốt, tư duy mạch lạc.

3 năm kinh nghiệm bán hàng cho các khách hàng dự án B2B trong ngành: Nội thất, vật liệu xây dựng, thiết bị vệ sinh, sàn gỗ,.. (ưu tiên có kinh nghiệm chào thầu các dự án vốn ngoại hoặc chuỗi khách sạn của các đơn vị lớn như IHG, Accor...).

Hiểu biết sản phẩm, nguyên vật liệu ngành nội thất gỗ công nghiệp, biết đọc bản vẽ cơ bản (được đào tạo khi làm việc).

Tuân thủ Luật lao động

Tại Công Ty TNHH Jobtest Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương cơ bản + thưởng doanh số (600 triệu – 1 tỉ/năm)

Được hỗ trợ chi phí tiếp khách, bán hàng…

Được trang bị công cụ bán hàng như hồ sơ năng lực, catalog, sản phẩm mẫu,..

Được tham gia bảo hiểm theo quy định, công đoàn và các chương trình du lịch, hoạt động của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Jobtest

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin