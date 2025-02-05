Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH HA HAE VIỆT NAM làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH HA HAE VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Dương:
- Lương, thưởng tháng thứ 13. Hưởng chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.
- Tham gia bảo hiểm ngay từ ngày làm việc đầu tiên
- Được đi du lịch hàng năm cùng công ty, Thành phố Hải Dương
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tìm hiểu mức giá của thị trường về sản phẩm
- Tìm kiếm nguồn cung cho sản phẩm
- Liên hệ, đàm phán mua nguyên vật liệu, thành phẩm
- Kiểm tra, đánh giá nhà cung cấp trong quá trình cung ứng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giỏi Tiếng Anh 4 kĩ năng ( nghe - nói - đọc -viết)
- Có kinh nghiệm làm về MD ngành may là lợi thế.
- Tốt nghiệp Đại học ; Độ từ 23 -35
- Có kinh nghiệm mua bán, làm việc về vải vóc
- Kỹ năng duyệt màu vải, chất lượng, giá cả...
Tại CÔNG TY TNHH HA HAE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 15 - 20 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HA HAE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
