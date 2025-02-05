Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH HA HAE VIỆT NAM làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: - Lương, thưởng tháng thứ 13. Hưởng chế độ phúc lợi theo quy định của công ty. - Tham gia bảo hiểm ngay từ ngày làm việc đầu tiên - Được đi du lịch hàng năm cùng công ty, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm hiểu mức giá của thị trường về sản phẩm

- Tìm kiếm nguồn cung cho sản phẩm

- Liên hệ, đàm phán mua nguyên vật liệu, thành phẩm

- Kiểm tra, đánh giá nhà cung cấp trong quá trình cung ứng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giỏi Tiếng Anh 4 kĩ năng ( nghe - nói - đọc -viết)

- Có kinh nghiệm làm về MD ngành may là lợi thế.

- Tốt nghiệp Đại học ; Độ từ 23 -35

- Có kinh nghiệm mua bán, làm việc về vải vóc

- Kỹ năng duyệt màu vải, chất lượng, giá cả...

Tại CÔNG TY TNHH HA HAE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 15 - 20 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HA HAE VIỆT NAM

