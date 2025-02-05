Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Bao Bì TQT làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Bao Bì TQT
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên:
- Đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Phan Đình Phùng, Mỹ Hào, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
- Tiếp nhận phản hồi, yêu cầu của khách hàng. Xử lý/chuyển bộ phận liên quan.
- Làm báo giá, thư chào hàng, soạn thảo và quản lý các hợp đồng kinh doanh.
- Trực tiếp hỗ trợ Bộ phận kinh doanh, làm việc Bộ phận kho vận, kế toán, thiết kế, kế hoạch.
- Tập hợp và lên đơn hàng và gửi cho kế hoạch sản xuất
- Đối chiếu, thu hồi công nợ
- Chuẩn bị chứng từ, làm việc với bên thứ ba để làm tờ khai hải quan (khi có phát sinh
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học về quản trị kinh doanh, kinh tế, marketting là lợi thế
- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sale admin tại các nhà máy sản xuất
- Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bao bì Carton
Tại Công ty TNHH Bao Bì TQT Thì Được Hưởng Những Gì
- Review lương 1 lần trong năm
- Thưởng Lễ Tết, hiệu quả công việc,....
- Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng cho nhân viên
- Chế độ phúc lợi: du lịch, teambuilding,...
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước đầy đủ
- Tham gia các hoạt động văn hóa của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bao Bì TQT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
