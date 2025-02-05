Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Bao Bì TQT làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: - Đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Phan Đình Phùng, Mỹ Hào, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Tiếp nhận phản hồi, yêu cầu của khách hàng. Xử lý/chuyển bộ phận liên quan.

- Làm báo giá, thư chào hàng, soạn thảo và quản lý các hợp đồng kinh doanh.

- Trực tiếp hỗ trợ Bộ phận kinh doanh, làm việc Bộ phận kho vận, kế toán, thiết kế, kế hoạch.

- Tập hợp và lên đơn hàng và gửi cho kế hoạch sản xuất

- Đối chiếu, thu hồi công nợ

- Chuẩn bị chứng từ, làm việc với bên thứ ba để làm tờ khai hải quan (khi có phát sinh

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học về quản trị kinh doanh, kinh tế, marketting là lợi thế

- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sale admin tại các nhà máy sản xuất

- Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bao bì Carton

Tại Công ty TNHH Bao Bì TQT Thì Được Hưởng Những Gì

- Review lương 1 lần trong năm

- Thưởng Lễ Tết, hiệu quả công việc,....

- Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng cho nhân viên

- Chế độ phúc lợi: du lịch, teambuilding,...

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước đầy đủ

- Tham gia các hoạt động văn hóa của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bao Bì TQT

