Tuyển Nhân viên môi trường Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Môi Trường Công Nghệ Cao Hoà Bình Tại Hưng Yên làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: - Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên môi trường Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Quản lý hồ sơ môi trường

Lập, theo dõi và cập nhật các hồ sơ pháp lý về môi trường, bao gồm:

Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), Giấy phép môi trường (GPMT)

Tính phí xả thải, nước thải khí thải

Hồ sơ giám sát môi trường định kỳ (nước thải, khí thải, chất thải rắn…).

Quản lý hoàn thiện lưu giữ chứng từ CTNH

Tổng hợp các hồ sơ thứ cấp của nhà máy: Hồ sơ theo dõi tái sử dụng nước, hồ sơ sản phẩm, chất thải thứ cấp, chuyển giao chất thải…

Tư vấn vướng mắc pháp lý môi trường cho khách hàng

Làm việc với cơ quan chức năng

Chuẩn bị và nộp các báo cáo định kỳ về môi trường cho cơ quan quản lý (Sở Tài nguyên & Môi trường, Bộ TNMT…).

Hỗ trợ công tác thanh tra, kiểm tra của cơ quan chức năng về môi trường và an toàn lao động.

Thực hiện thủ tục xin cấp mới, gia hạn, điều chỉnh các giấy phép liên quan đến môi trường.

Kiểm tra và tuân thủ pháp luật

Cập nhật các quy định pháp luật mới nhất về môi trường, an toàn lao động và báo cáo cho quản lý.

Kiểm tra, rà soát hồ sơ để đảm bảo công ty tuân thủ đúng quy định.

Hỗ trợ các bộ phận liên quan trong việc triển khai quy trình bảo vệ môi trường theo quy định.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đào tạo:

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Môi trường hoặc các chuyên ngành liên quan.

- Kinh nghiệm làm việc

- từ 1 năm chuyên môn môi trường

- Kiến thức:

Am hiểu chuyên môn lĩnh vực môi trường, an toàn, hóa chất

Am hiểu Bộ luật môi trường, ATVSLĐ và luật định có liên quan

- Kỹ năng:

Kỹ năng Làm việc nhóm, Quản lý thời gian, Giao tiếp, Lập báo cáo

Kỹ năng xử lý và phân tích số liệu tốt.

Kỹ năng tin học văn phòng, đặc biệt là kỹ năng sử dụng word, Excel.

- Tính cách cá nhân:

Chăm chỉ, hòa đồng, chịu được áp lực công việc.

Khả năng nắm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt.

Năng động, trung thực, kiên nhẫn.

Tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Môi Trường Công Nghệ Cao Hoà Bình Tại Hưng Yên Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 15-20 TR

Chế độ đầy đủ

Môi trường văn minh, có có hội phát triển

Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Môi Trường Công Nghệ Cao Hoà Bình Tại Hưng Yên

