Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Jobtest làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 13 Triệu

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: - Văn Giang, Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Bán hàng

Chủ động tìm kiếm thông tin các dự án xây dựng trên phạm vi toàn quốc để tìm kiếm cơ hội tham gia chào thầu nội thất.

Tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ với những người có tham gia/tác động vào công tác chào thầu, xét duyệt, đánh giá nhà thầu, giao thầu từ các Chủ đầu tư, tổng thầu xây dựng của từng dự án, đơn vị vận hành.

Học tập, nghiên cứu, nắm vững về sản phẩm, lợi thế của công ty so với những đối thủ cạnh tranh chính trên thị trường.

Tham mưu, đề xuất những hành động cụ thể tại từng dự án để tối đa hóa cơ hội trúng thầu.

Chủ trì và chủ động phối hợp cùng các phòng ban khác của công ty để hoàn thiện các hồ sơ thầu, dự toán chi phí, báo giá, làm hợp đồng. Theo sát và quản lý quá trình đấu thầu, quá trình dự án triển khai đảm bảo đúng tiến độ.

Khảo sát thị trường để lập danh mục các dự án tiềm năng.

Thương thảo, đàm phán, ký kết hợp đồng

Thương lượng đàm phán với khách hàng để chốt thành công về giá, về tiến độ thanh toán, tiến độ thi công và các điều khoản sao cho có lợi nhất, ít rủi ro nhất cho Công ty.

Theo dõi tiến độ hợp đồng và đảm bảo về thời gian ký kết, những điều khoản đã được thảo luận giữa các bên.

Theo dõi quá trình triển khai dự án cho đến khi hoàn thiện, thu đủ tiền

Công việc của Sale thực sự kết thúc khi dự án về đích đúng tiến độ và Công ty thu xong tiền quyết toán.

Theo dõi, báo cáo và xử lý các vấn đề liên quan đến việc triển khai dự án (Các khúc mắc trong quá trình triển khai dự án như các phát sinh, các vấn đề về tiến độ của 2 bên hay điều khoản trong hợp đồng).

Kết hợp các phòng ban khác làm việc cùng Chủ đầu tư, giải quyết các vấn đề trong triển khai dự án khi có yêu cầu.

Có trách nhiệm cùng QS theo dõi, đôn đốc quá trình, hoàn thành hồ sơ thu tiền thanh toán giai đoạn, quyết toán đúng kế hoạch.

Nam/nữ tuổi từ 28 trở lên.

Tốt nghiệp Đại học, ngoại hình đĩnh đạc, giao tiếp tốt, tự tin.

Đam mê bán hàng, kiên trì bám đuổi mục tiêu, không ngại vất vả, áp lực.

Nắm bắt tâm lý tốt, tư duy mạch lạc

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm đã bán hàng cho các khách hàng dự án B2B, có cùng tập khách hàng trong ngành xây dựng như: Nội thất, vật liệu xây dựng, thiết bị vệ sinh, sàn gỗ, trần thạch cao, gạch, sơn, cửa nhôm kính, ME,.. (ưu tiên có thế mạnh/kinh nghiệm chào thầu thành công các dự án có vốn ngoại, của CĐT nước ngoài, kênh chuỗi dự án khách sạn của các đơn vị vận hành lớn như IHG, Accor...).

Hiểu biết về sản phẩm, nguyên vật liệu, phụ kiện ngành nội thất gỗ công nghiệp, biết đọc bản vẽ cơ bản (chưa biết có thể học trong quá trình làm việc).

Tuân thủ các quy định của Luật lao động

Lương, thưởng hấp dẫn, công bằng, minh bạch. Lương = Lương cơ bản theo thỏa thuận + tiền thưởng doanh số bán hàng (Thu nhập bình quân 500 triệu – 1 tỷ/năm).

Cơ hội phát triển bản thân, nâng cao thu nhập không giới hạn.

Công ty là nhà máy sản xuất hiện đại, có bộ máy thiết kế sâu kỹ thuật và bộ phận thi công nhiều kinh nghiệm. Bạn sẽ được hỗ trợ tối đa từ BGĐ và các phòng ban để bán hàng và đưa dự án về đích đúng cam kết với khách hàng, giữ đúng uy tín.

Được trang bị công cụ bán hàng như hồ sơ năng lực, catalog, sản phẩm mẫu, thông tin dự án tiềm năng,…

Được hỗ trợ chi phí tiếp khách, bán hàng…

Được nâng cao nghiệp vụ và chuyên môn; đào tạo quy trình bán hàng dự án với các kỹ năng: Bán hàng chuyên nghiệp, Chăm sóc khách hàng, Đàm phán thương lượng, lập kế hoạch kinh doanh,…

Được tham gia bảo hiểm theo quy định, công đoàn và các chương trình du lịch, hoạt động của công ty.

