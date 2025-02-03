Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Bao Bì TQT làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Bao Bì TQT làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty TNHH Bao Bì TQT
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Công ty TNHH Bao Bì TQT

Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty TNHH Bao Bì TQT

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Phan Đình Phùng, Mỹ Hào, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Lái xe nâng xuất, nhập hàng hóa
- Kiểm kê hàng hóa, phân loại hàng hóa, báo cáo định kỳ
- 5s sắp xếp hàng hóa lên kệ

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, ưu tiên tuổi 1989 - 1998, biết lái xe nâng điện đứng
- Chưa có kinh nghiệm lái xe nâng có chấp nhận đào tạo
- Nhanh nhẹn, tư duy logic, không ngại tăng ca

Tại Công ty TNHH Bao Bì TQT Thì Được Hưởng Những Gì

- Thử việc tối đa 1 tháng hưởng 85% lương cơ bản
- Đóng BH đầy đủ theo luật lao động
- Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi: du lịch, sinh nhật, lễ tết, hiếu hỷ
- Cơ hội thăng tiến, môi trường làm việc cởi mở, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bao Bì TQT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Bao Bì TQT

Công ty TNHH Bao Bì TQT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Đường Phùng Chí Kiên, phường Phùng Chí Kiên, Mỹ Hào, Hưng Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

