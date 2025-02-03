Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Bao Bì TQT làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Phan Đình Phùng, Mỹ Hào, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Lái xe nâng xuất, nhập hàng hóa

- Kiểm kê hàng hóa, phân loại hàng hóa, báo cáo định kỳ

- 5s sắp xếp hàng hóa lên kệ

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, ưu tiên tuổi 1989 - 1998, biết lái xe nâng điện đứng

- Chưa có kinh nghiệm lái xe nâng có chấp nhận đào tạo

- Nhanh nhẹn, tư duy logic, không ngại tăng ca

Tại Công ty TNHH Bao Bì TQT Thì Được Hưởng Những Gì

- Thử việc tối đa 1 tháng hưởng 85% lương cơ bản

- Đóng BH đầy đủ theo luật lao động

- Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi: du lịch, sinh nhật, lễ tết, hiếu hỷ

- Cơ hội thăng tiến, môi trường làm việc cởi mở, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bao Bì TQT

