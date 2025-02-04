Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Thiết bị và Công nghệ TEKCOM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 20 - 30 Triệu

Công ty Cổ phần Thiết bị và Công nghệ TEKCOM
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Thiết bị và Công nghệ TEKCOM

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên:

- Thu nhập từ 20

- 30 Triệu Lương cứng 7

- 9 Triệu (Không bị ảnh hưởng bởi KPI) Hoa hồng cao với nhiều mức

- Được hưởng đầy đủ quyền lợi, chế độ theo quy định của nhà nước như Lễ, Tết, hiếu, hỉ...

- Được đào tạo bài bản và hỗ trợ trong qua trình làm việc

- Tham gia các hoạt động, sự kiện do công ty tổ chức

- Môi trường làm việc thoải mái, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

- Phát triển thị trường, xây dựng - quản trị dữ liệu khách hàng.
- Xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch Bán hàng
- Chủ động tìm kiếm, tiếp cận khách hàng
- Xúc tiến bán hàng và chốt sales (Thuyết trình giải pháp, chào giá, đàm phán, chốt hợp đồng với khách hàng)
- Thu thập thông tin thị trường, thông tin đối thủ, nhu cầu của khách hàng
- Các công việc khác theo sự chỉ đạo của Cấp trên.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên từ 24 tuổi trở lên.
- Chăm chỉ, cẩn thận, cầu tiến, giao tiếp tốt.
- Có laptop cá nhân và biết lái ô tô.
- Có khả năng đi công tác ngắn ngày.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong mảng máy lọc nước

Tại Công ty Cổ phần Thiết bị và Công nghệ TEKCOM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 triệu VND - 30 triệu VND
Lương cứng: 7 - 9 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thiết bị và Công nghệ TEKCOM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Thiết bị và Công nghệ TEKCOM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Khu Công nghiệp Tân Quang, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

