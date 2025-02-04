Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH THÁI DƯƠNG HƯNG làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH THÁI DƯƠNG HƯNG làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THÁI DƯƠNG HƯNG
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
CÔNG TY TNHH THÁI DƯƠNG HƯNG

Nhân viên SEO

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên SEO Tại CÔNG TY TNHH THÁI DƯƠNG HƯNG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Đường Trần Hưng Đạo, Phường Lam Sơn, TP Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng kế hoạch marketing chi tiết, phù hợp với chiến lược phát triển của công ty.
- Viết, thiết kế, và phát triển website sử dụng các ngôn ngữ lập trình như HTML, CSS, JavaScript, hoặc nền tảng CMS.
- Tối ưu hóa nội dung website theo chuẩn SEO, đảm bảo thân thiện với người dùng và công cụ tìm kiếm.
- Tham gia sản xuất video quảng cáo, nội dung hướng dẫn, hoặc các nội dung tương tác khác (lợi thế)..
- Cập nhật, quản lý nội dung website và phối hợp xây dựng chiến lược nội dung hiệu quả, đảm bảo thông tin luôn hấp dẫn và chính xác.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên sinh từ năm 1990 đến 2000.
- Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức, và kiểm soát công việc hiệu quả.
- Am hiểu các nền tảng Digital Marketing và sử dụng thành thạo công cụ phân tích dữ liệu.
- Kỹ năng lập trình cơ bản và khả năng phát triển nội dung website chuyên nghiệp.
- Kiến thức hoặc kinh nghiệm làm video là một lợi thế lớn.
- Chịu khó học hỏi, cập nhật xu hướng marketing mới.
- Tinh thần trách nhiệm cao và khả năng làm việc dưới áp lực.

Tại CÔNG TY TNHH THÁI DƯƠNG HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhiều cơ hội học hỏi và phát triển.
- Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn để nâng cao kỹ năng.
- Cơ hội thăng tiến trong công việc nếu thể hiện tốt năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THÁI DƯƠNG HƯNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THÁI DƯƠNG HƯNG

CÔNG TY TNHH THÁI DƯƠNG HƯNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Đường Trần Hưng Đạo, P. Lam Sơn, TP. Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

