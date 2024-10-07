Tuyển IT phần mềm Công ty cổ phần phần mềm DTH làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 7 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Tham gia gặp gỡ, phân tích nghiệp vụ, tư vấn giải pháp cho khách hàng. Tham gia xây dựng báo cáo khả thi và đề cương thuyết minh dự án giải pháp CNTT. Tiếp nhận và quản lý các yêu cầu về sản phẩm, dịch vụ đối với CNTT. Xây dựng các tài liệu phân tích, đặc tả yêu cầu, mô hình hóa quy trình nghiệp vụ và thiết kế giao diện mẫu (prototype). Truyền đạt và giải thích các yêu cầu nghiệp vụ cho đội kỹ thuật. Là trung gian giải quyết khác vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển giữa đội kỹ thuật và các đơn vị nghiệp vụ. Tham gia, giám sát quá trình kiểm thử nhằm đảm bảo chất lượng của hệ thống CNTT đáp ứng đúng và đủ yêu cầu đã đặt ra. Hoàn thiện tài liệu hướng dẫn người dùng

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm vị trí tương đương Tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành CNTT hoặc tham gia các khóa học về BA. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và đào tạo tốt. Chủ động, có trách nhiệm sáng tạo trong công việc, có ý thức kỷ luật cao, chịu áp lực công việc tốt. Có hiểu biết về các quy trình phát triển phần mềm. Đặc biệt là Agile/Scrum/Kaban là một lợi thế. Có kiến thức về giải pháp phần mềm, ứng dụng hệ thống, cơ sở dữ liệu,...

Tại Công ty cổ phần phần mềm DTH Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng lương cứng lên đến 20 triệu/tháng, deal theo năng lực. Chính sách thưởng theo từng dự án hấp dẫn ngay sau khi hoàn thành nghiệm thu. Nghỉ lễ, nghỉ thai sản, nghỉ ốm, nghỉ hiếu hỉ: theo quy định chung của luật Lao động. BHXH, BHYT, BHTN cho 100% cán bộ sau thời gian thử việc. Đào tạo chuyên sâu theo yêu cầu công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phần mềm DTH

