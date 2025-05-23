Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty Cổ phần Kinh doanh Tổng hợp Quốc tế T&C làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 02 đường Lê Đức Thọ, phường Mai Dịch Hà Nội , Việt Nam, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

Xây dựng và triển khai chiến lược marketing: Phát triển & triển khai chiến lược marketing tổng thể cho các thương hiệu Honda Ô tô và xe máy

Quản lý và phát triển đội ngũ marketing

Xây dựng hình ảnh thương hiệu và triển khai chiến lược truyền thông để tăng nhận diện cho thương hiệu.

Quản lý ngân sách marketing, đảm bảo hiệu quả chỉ tiêu

Phối hợp với bộ phận bán hàng triển khai các chiến dịch thúc đẩy doanh số bán xe ô tô/xe máy và doanh thu dịch vụ.

Phân tích và báo cáo hiệu quả chiến dịch

Tối ưu hóa hiệu quả của các kênh marketing

Quản lý & Tổ chức các chương trình khuyến mãi hoặc quà tặng cho khách hàng thân thiết nhằm gia tăng tỷ lệ giữ chân khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh, hoặc các ngành liên quan.

Kinh nghiệm từ 2 năm tại vị trí tương đương. Ưu tiên, có kinh nghiệm Marketing trong ngành ô tô, xe máy hoặc các ngành tiêu dùng cao cấp.

Kinh nghiệm quản lý và lãnh đạo đội ngũ marketing từ 5 người trở lên.ư

Kinh nghiệm triển khai chiến lược marketing đa kênh (online & offline) và quản lý ngân sách marketing

Xây dựng chiến lược marketing: Phát triển chiến lược marketing tổng thể cho các thương hiệu, từ việc nghiên cứu thị trường đến triển khai các chiến dịch.

Digital Marketing & SEO: Thành thạo các công cụ marketing online (Google Ads, Facebook Ads, SEO, SEM, email marketing).

Quản lý thương hiệu: Xây dựng và duy trì hình ảnh thương hiệu mạnh mẽ cho các sản phẩm ô tô và xe máy.

Phân tích dữ liệu & Báo cáo: Phân tích hiệu quả chiến dịch, báo cáo ROI và tối ưu hóa chiến lược marketing.

Lãnh đạo & quản lý đội nhóm: Lãnh đạo đội ngũ marketing, thúc đẩy sự sáng tạo và hiệu quả làm việc.

Tư duy chiến lực và sáng tạo: Tư duy chiến lược, sáng tạo và khả năng làm việc dưới áp lực cao để đạt mục tiêu.

Chính trực, Chủ động, trách nhiệm và định hướng kết quả trong công việc.

Có khả năng làm việc hiệu quả trong môi trường có áp lực và đạt được mục tiêu trong thời gian ngắn.

Tại Công ty Cổ phần Kinh doanh Tổng hợp Quốc tế T&C Thì Được Hưởng Những Gì

Ăn trưa tại Căn tin công ty

Đóng BHXH, BHYT, Thưởng nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước

Du lịch, nghỉ mát, team building, Year End Party…

Thưởng ngày lễ, tết theo quy định (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, 1/6, trung thu…).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Kinh doanh Tổng hợp Quốc tế T&C

