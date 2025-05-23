Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DEPARISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Bạn sẽ làm gì?

Lên kế hoạch nội dung cho TikTok, tập trung vào sản phẩm thiết bị y tế & thực phẩm chức năng hỗ trợ tiêu hóa – nhóm ngành đang tăng trưởng mạnh.

Chủ động sáng tạo, quay và chỉnh sửa video có khả năng viral, giữ chân người xem ngay từ 3 giây đầu.

Tham gia các hoạt động phát triển kênh: đăng ký các chiến dịch ưu đãi, kết nối với affiliate để tăng traffic và đơn hàng qua link sản phẩm.

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Điều chúng tôi cần ở bạn:

Từng làm việc xây kênh TikTok ít nhất 6 tháng, ưu tiên đã từng phát triển nội dung cho sản phẩm tiêu dùng hoặc y dược.

Có nền tảng chuyên môn về Dược là lợi thế lớn.

Có kỹ năng quay/chụp sản phẩm tốt – studio riêng của team luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn sản xuất nội dung chất lượng.

Sử dụng thành thạo các công cụ edit như Canva, CapCut, hoặc bất cứ phần mềm nào giúp bạn \"biến hóa\" video, công ty cung cấp tài khoản Pro theo yêu cầu.

Có thẩm mỹ tốt, tư duy sáng tạo và làm việc độc lập hiệu quả.

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DEPARISA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi hấp dẫn:

Lương cứng: 3.000.000đ/tháng

Hoa hồng: 5% doanh số TikTok Shop

Yêu cầu sản xuất tối thiểu 20 video/tháng

Thời gian làm việc linh hoạt, chỉ cần online hoặc onsite từ 16 giờ/tuần trở lên – cực phù hợp nếu bạn cần work-life balance hoặc đang làm thêm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DEPARISA VIỆT NAM

