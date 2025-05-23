Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Đầu tư BOSCOM Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty TNHH Đầu tư BOSCOM Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 23/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/06/2025
Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty TNHH Đầu tư BOSCOM Việt Nam

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thanh Am, Long Biên, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Nhân viên Marketing phụ trách giới thiệu sản phẩm cho khách hàng.
Triển quảng cáo các nền tảng số Facebook, TikTok, Shoppe.
Lên ý tưởng, xây dựng, sản xuất nội dung và quản lý cho nền tảng mạng xã hội (Facebook, Zalo,…). Theo dõi hiệu quả (lượt tương tác, react, chia sẻ, bình luận,…) để công việc được tối ưu.
Lên ý tưởng, kịch bản, nội dung cho các video trên nền tảng TikTok.
Biết sử dụng các phần mềm chỉnh sửa ảnh/ video để phục vụ cho công việc.
Có khả năng quay phim, chụp ảnh, xây dựng video cơ bản.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có chuyên môn, tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trong lĩnh vực Marketing hoặc các lĩnh vực liên quan
Có kinh nghiệm tối thiểu từ 6 tháng đến 1 năm chạy quảng cáo trên các nền tảng số Facebook, TikTok, Shoppe
Am hiểu các phần mềm chỉnh sửa ảnh, dựng video bằng các phần mềm Capcut, Canva,…
Biết tiếng Trung là một lợi thế

Tại Công ty TNHH Đầu tư BOSCOM Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập: từ 8 đến 10 triệu (có thể thỏa thuận).
Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của Nhà Nước.
Chi tiết được trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư BOSCOM Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Đầu tư BOSCOM Việt Nam

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tổ 10, Phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

