Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Đầu tư BOSCOM Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thanh Am, Long Biên, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Nhân viên Marketing phụ trách giới thiệu sản phẩm cho khách hàng.

Triển quảng cáo các nền tảng số Facebook, TikTok, Shoppe.

Lên ý tưởng, xây dựng, sản xuất nội dung và quản lý cho nền tảng mạng xã hội (Facebook, Zalo,…). Theo dõi hiệu quả (lượt tương tác, react, chia sẻ, bình luận,…) để công việc được tối ưu.

Lên ý tưởng, kịch bản, nội dung cho các video trên nền tảng TikTok.

Biết sử dụng các phần mềm chỉnh sửa ảnh/ video để phục vụ cho công việc.

Có khả năng quay phim, chụp ảnh, xây dựng video cơ bản.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có chuyên môn, tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trong lĩnh vực Marketing hoặc các lĩnh vực liên quan

Có kinh nghiệm tối thiểu từ 6 tháng đến 1 năm chạy quảng cáo trên các nền tảng số Facebook, TikTok, Shoppe

Am hiểu các phần mềm chỉnh sửa ảnh, dựng video bằng các phần mềm Capcut, Canva,…

Biết tiếng Trung là một lợi thế

Tại Công ty TNHH Đầu tư BOSCOM Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập: từ 8 đến 10 triệu (có thể thỏa thuận).

Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của Nhà Nước.

Chi tiết được trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư BOSCOM Việt Nam

