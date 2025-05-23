Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH thương mại và sản xuất VAS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 488 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

8.Tư vấn , hướng dẫn xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến các quy định pháp luật về thuế.

9. Kê khai thuế và hoàn thiện hồ sơ chứng từ.

10. Tập hợp , lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán.

11. Làm việc với cơ quan thuế và cơ quan khác khi có yêu cầu.

12. Thực hiện các báo cáo công việc kế toán và các công việc phát sinh theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao Đẳng, đại học trở nên chuyên ngành Kế toán.

-Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm.

-Kỹ năng thu thập thông tin, số liệu kế toán, thống kê tổng hợp, lập báo cáo tốt.

- Sử dụng phần mềm Kế toán Misa, phần mềm bán hàng Nhanhvn hoặc kiotviet

- Có thể làm việc độc lập, kiên trì, chịu khó, có trí tiến thủ trong công việc.

Tại Công ty TNHH thương mại và sản xuất VAS Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thương mại và sản xuất VAS

