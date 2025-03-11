Tuyển Chuyên viên pháp chế Vifon làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 800 USD

Chịu trách nhiệm tư vấn, hỗ trợ kịp thời, chính xác cho Ban Giám đốc về các vấn đề pháp lý trong việc soạn thảo, phân tích, tư vấn các hợp đồng.

Chịu trách nhiệm kiểm tra tính hợp pháp của mọi giao dịch kinh doanh, chuẩn bị hồ sơ pháp lý, thủ tục pháp lý

Xây dựng các chính sách quản lý nội bộ cũng như giám sát việc thực hiện

Đảm nhận vai trò kiểm tra hệ thống các chính sách nội bộ để đảm bảo các chính sách đang được ban hành và thực hiện trong công ty hoàn toàn phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Tiến hành nghiên cứu, đánh giá các yếu tố rủi ro có thể xảy ra và áp dụng các phương pháp quản lý rủi ro phù hợp để đưa ra khuyến nghị về các vấn đề pháp lý có thể xảy ra

Soạn thảo các văn bản pháp lý, văn bản, hợp đồng, thỏa thuận đảm bảo quyền lợi hợp pháp

Cập nhật và nghiên cứu các kiến thức mới nhất về luật như thông tư, nghị định, các thay đổi của luật mới nhất,.. Review hợp đồng, ràng buộc các điều khoản.