Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Đông Dương làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập Thỏa thuận

• Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc và thực hiện các công việc liên quan đến vấn đề pháp lý kinh doanh bất động sản và các dự án mà Công ty đang triển khai.

• Thiết lập, duy trì phát triển mối quan hệ với các cơ quan chính quyền và đối tác để giải quyết các công việc liên quan đến lĩnh vực chuyên môn.

• Thực hiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty, giải quyết các tranh chấp trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty.

• Xây dựng/ đóng góp ý kiến, đề xuất cải tiến các chính sách, quy định, quy trình và hướng dẫn công việc của Công ty để phù hợp yêu cầu của pháp luật và tình hình hoạt động của Công ty.

• Xem xét, đóng góp ý kiến, dự báo các rủi ro về mặt pháp lý đối với đối với văn bản và các tài liệu giao dịch kinh doanh khác của Công ty.

• Xử lý các vấn đề phát sinh về phương diện pháp lý trong quá trình thực hiện các hợp đồng/giao dịch của Công ty.

• Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc những thay đổi chính sách mới của nhà nước liên quan đến lĩnh vực bất động sản, xây dựng…..

• Báo cáo các vấn đề liên quan cho Ban Tổng Giám đốc hoặc theo yêu cầu.