Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Đông Dương làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Đông Dương
Ngày đăng tuyển: 09/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/06/2025
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Đông Dương

Chuyên viên pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Đông Dương

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bà Rịa Vũng Tàu:

- 299 Đường Ba Tháng Hai, Phường 12, Thành phố Vũng Tàu, Thành phố Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc và thực hiện các công việc liên quan đến vấn đề pháp lý kinh doanh bất động sản và các dự án mà Công ty đang triển khai.
• Thiết lập, duy trì phát triển mối quan hệ với các cơ quan chính quyền và đối tác để giải quyết các công việc liên quan đến lĩnh vực chuyên môn.
• Thực hiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty, giải quyết các tranh chấp trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty.
• Xây dựng/ đóng góp ý kiến, đề xuất cải tiến các chính sách, quy định, quy trình và hướng dẫn công việc của Công ty để phù hợp yêu cầu của pháp luật và tình hình hoạt động của Công ty.
• Xem xét, đóng góp ý kiến, dự báo các rủi ro về mặt pháp lý đối với đối với văn bản và các tài liệu giao dịch kinh doanh khác của Công ty.
• Xử lý các vấn đề phát sinh về phương diện pháp lý trong quá trình thực hiện các hợp đồng/giao dịch của Công ty.
• Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc những thay đổi chính sách mới của nhà nước liên quan đến lĩnh vực bất động sản, xây dựng…..
• Báo cáo các vấn đề liên quan cho Ban Tổng Giám đốc hoặc theo yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Chính trực, nhạy bén, thẳng thắn, năng động, khách quan, độc lập và quyết đoán

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Đông Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Đầy đủ các quyền lợi bhxh theo quy định của pháp luật.
Thưởng lễ tết, lương 13 hằng năm.
Thử việc 2 tháng.
Môi trường làm việc hòa đồng, thoải mái

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Đông Dương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Đông Dương

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Đông Dương

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, số 6, Thái Văn Lung, P Bến Nghé, ,Quận 1, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

