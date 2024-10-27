Tuyển Chuyên viên pháp chế công ty cổ phần chứng khoán quốc tế hoàng gia làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 11B Cát Linh, Đống Đa - Miền Bắc

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện công tác tư vấn pháp luật

+ Tư vấn pháp lý về công tác tổ chức bộ máy, quản lý, điều hành, hoạt động cung cấp dịch vụ của Công ty trên cơ sở tuân thủ pháp luật, thống nhất và tuân thủ các quy định nội bộ của Công ty

+ Soạn thảo, thẩm định cho ý kiến pháp lý về các văn bản pháp lý, các Hợp đồng, giao dịch của Công ty

+ Tham gia tư vấn các vấn đề pháp lý cho các đơn vị và cá nhân trong Công ty liên quan đến các hoạt động của Công ty

Thực hiện công tác cập nhật hệ thống văn bản pháp luật

+ Xây dựng, theo dõi và cập nhật hệ thống văn bản pháp luật mới có liên quan đến hoạt động quản trị, nghiệp vụ kinh doanh của Công ty

Thực hiện công tác quản lý tập trung dịch vụ pháp lý thuê ngoài

+ Làm đầu mối thu thập, tổng hợp, lưu trữ và giới thiệu cho các đơn vị có nhu cầu thông tin về các tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý thuê ngoài có khả năng đáp ứng nhu cầu của Công ty, đơn vị

Thực hiện công tác đào tạo, hỗ trợ đào tạo pháp lý

+ Tham gia thực hiện hoặc phối hợp với các Khối, Ban, Phòng có liên quan phổ biến, tuyên truyền pháp luật, điều lệ, nội quy, quy chế của doanh nghiệp cho người lao động

Thực hiện công tác giải quyết các tranh chấp, khiếu nại pháp lý

+ Đầu mối giải quyết các tranh chấp, khiếu nại pháp lý trong nội bộ Công ty

+ Đầu mối giải quyết các tranh chấp pháp lý phát sinh giữa Công ty với bất kỳ bên thứ ba nào khác trong hoạt động kinh doanh hàng ngày

Thực hiện công tác đóng góp ý kiến đề xuất, kiến nghị sửa đổi bổ sung văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng Pháp chế và Kiểm soát nội bộ hoặc Ban Lãnh đạo Công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý ngành tài chính, bảo hiểm, chứng khoán. Tốt nghiệp các trường Đại học chuyên ngành Luật. Am hiểu các quy định pháp luật về Tài chính, Chứng khoán,... Ưu tiên ứng viên đã làm trong Văn phòng Luật sư hoặc lĩnh vực đầu tư doanh nghiệp, chứng khoán.

Tại công ty cổ phần chứng khoán quốc tế hoàng gia Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận (Up to 25.000.000 VND/ tháng) Được hưởng đầy đủ các khoản phụ cấp, lương tháng thứ 13, thưởng lễ, Tết, theo quy định của Bộ Lao động. Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, khám sức khỏe định kỳ và các chế độ phúc lợi hấp dẫn khác theo quy định. Có nhiều cơ hội thăng tiến, được đào tạo chuyên môn trong công việc, tạo điều kiện tối đa để phát huy hết khả năng. Môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty cổ phần chứng khoán quốc tế hoàng gia

