Tuyển Chuyên viên pháp chế Vinh Tan 1 Power Company Limited làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận

1.负责对公司涉法重大经营管理决策、规章制度、合同进行法律审核，提供与经营管理活动有关的法律咨询等 Phụ trách tham mưu và tư vấn pháp lý đối với các quy định, quyết định, chế độ, chính sách, hợp đồng và trong hoạt dộng quản lý kinh doanh của Công ty, v.v.；

2.负责项目对越南政府、相关合作方协调联络工作及公司外部法律顾问管理 Phụ trách phối hợp, liên lạc, làm việc với các cơ quan ban ngành và các đối tác liên quan, quản lý cố vấn pháp lý bên ngoài của Công ty；

3.负责防范法律风险，建立法律法规库，密切关注相关的法律、法规、政策的变化，及时更新相关法律、法规，研究法律、法规变更对公司的影响 Phụ trách công tác ngăn ngừa rủi ro pháp lý, thiết lập cơ sở dữ liệu quy định pháp luật, theo dõi những thay đổi về quy định , chính sách của pháp luật có liên quan và cập nhật kịp thời, nghiên cứu tác động của những thay đổi của pháp luật, pháp quy đối với Công ty；

4.负责法律宣传与培训，建立法律宣传培训机制，增强全体员工法律风险防范和控制能力 Phụ trách phổ biến, đào tạo pháp luật, thiết lập cơ chế phổ biến, đào tạo pháp luật, nâng cao năng lực phòng ngừa và kiểm soát rủi ro pháp luật của toàn thể nhân viên；

5.负责公司法律案件管理，根据法律纠纷的性质和复杂程度，联系外部法律顾问参与相应的法律纠纷处理工作，并根据要求出具相应的法律意见书 Phụ trách quản lý các vụ việc pháp lý của công ty, căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của các tranh chấp pháp lý, liên hệ với cố vấn pháp lý bên ngoài để tham gia giải quyết các tranh chấp pháp lý tương ứng và đưa ra ý kiến pháp lý tương ứng theo yêu cầu；

6.负责授权委托事务管理工作，修编与完善公司授权委托管理制度，制定授权委托书规范文本，审查授权委托事项的合法性，将授权执行情况纳入监督工作，提出监督整改意见等 Phụ trách quản lý POA, xây dựng, hoàn thiện chế độ quản lý ủy quyền, ủy thác của Công ty, xây dựng văn bản mẫu và kiểm duyệt tính pháp lý của các nội dụng ủy quyền, ủy thác, giám sát việc thực hiện và đề xuất phương án sửa đổi, v.v.；