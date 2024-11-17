Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SALA GARDEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 52 - 54 - 56 Đường B2 Khu dân cư Sala, Phường An Lợi Đông, Thủ Đức

Soạn thảo, kiểm tra hợp đồng

Các hợp đồng mẫu hoặc các hợp đồng khác phát sinh trong quá trình hoạt động của công ty.

Soát xét, kiểm tra tính pháp lý hợp đồng phát sinh trong quá trình hoạt động của công ty.

Soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ, công văn, văn bản, biểu mẫu, tài liệu

Hồ sơ đăng ký kinh doanh, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, thành lập mới Chi nhánh, địa điểm kinh doanh của Công ty, chấm dứt địa điểm kinh doanh và các thủ tục pháp lý có liên quan khác.

Các công văn gửi Sở/Ban/Ngành

Soạn thảo các biểu mẫu liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty khi có yêu cầu hoặc phát sinh tùy từng thời điểm.

Các hồ sơ pháp lý khác khi có phát sinh theo chỉđạo của quản lý trựctiếp, Ban Tổng giám đốc.

Tư vấn pháp lý

Cung cấp ý kiến pháp lý đối với các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động củacông ty

Cảnh báo cácrủi ro pháp lý có thể phát sinh trong quá trình hoạt động củacông ty

Các công việc khác

Theo dõi vàthực hiện các thủ tục pháp lý dự án.

Hỗ trợ pháp lý cho bộ phận kinh doanh, chăm sóc khách hàng

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của quản lý trực tiếp, Ban Tổng giám đốc

Nam nữ sức khỏe tốt

Tốt nghiệp từ Đại học trở lên chuyên ngành Luật kinh tế

Nắm vững hệ thống pháp luật của Nhà nước: Luật doanh nghiệp, Luật Kinh tế, Luật lao động, Luật đầu tư, Xây dựng...

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (words, excel, duyệt mail...);

Có Kỹ năng tổng hợp và phân tích thông tin, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện.

Kỹ năng giao tiếp và phối hợp làm việc nhóm tốt, phân tích và xử lý vấn đề, quản lý nhóm làm việc.

Kỹ năng đàm phán, có khả năng làm việc độc lập trong công việc, biết duy trì, thiết lập các mối quan hệ

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đươngtrong lĩnh vực Bất động sản, trao đổi với khách hàng

Tinh thần trách nhiệm và tính bảo mật cao

Lương thỏa thuận theo năng lực từ 15 triệu-18 triệu/ tháng

Thưởng các ngày lễ tết trong năm

Được trang bị công cụ làm việctheo chính sách của công ty

Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm như BHXH, BHYT, sức khỏe 24/24

Cơ hội làm việc gắn bó lâu dài, phát triển bản thân và thăng tiến cao

Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, tinh thần, thể thao theo chế độ phúc lợi ưu đãi của công ty

Du lịch,Teambuilding nhiều lần trong và ngoài nước

