Tuyển Điện tử/Phần cứng Công Ty TNHH PNK làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 14 Kim Đồng, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

1/ Tìm kiếm sản phẩm mới

- Nghiên cứu khách hàng, định hướng sản phẩm phù hợp;

- Nghiên cứu các sản phẩm công nghệ thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, thiết bị nghiệp vụ, thiết bị công nghệ cao từ các hãng trên thế giới: Tính năng, thông số kỹ thuật, cấu tạo, nguyên lý hoạt động.

- Đánh giá sự phù hợp của sản phẩm với khách hàng của công ty;

- Trao đổi trực tiếp/trực tuyến với nhà cung cấp để tìm hiểu sản phẩm;

- Làm việc với hãng để lấy ủy quyền bán hàng;

- Giới thiệu sản phẩm mới với các phòng ban và khách hàng

2/ Hỗ trợ bán hàng:

- Tổ chức các buổi Demo giới thiệu sản phẩm trực tiếp cho khách hàng;

- Biên, phiên dịch tài liệu sản phẩm, thiết kế catalog và chuẩn bị tài liệu phục vụ bán hàng;

- Hỗ trợ nhà cung cấp nước ngoài trong quá trình bàn giao hàng hóa;

- Đào tạo kiến thức sản phẩm nội bộ;

- Duy trì mối quan quan hệ với các đối tác nước ngoài

3/ Các công việc khác theo sự chỉ đạo của trưởng bộ phận

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, từ 22-35 tuổi; Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành, ưu tiên ứng viên tốt nghiệp CNTT, Điện tử viễn thông, Tự động hóa.... Các chuyên ngành kỹ thuật.

- Tiếng anh thành thạo, có chứng chỉ Ielts từ 7.0

- KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM, nếu có kinh nghiệm deal mức lương cao hơn

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt;

- Vi tính văn phòng thành thạo.

Tại Công Ty TNHH PNK Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 10-20 triệu + thưởng

Thưởng các dịp lễ Tết như Tết dương lịch, 2/9, 30/4,...

Thưởng tháng lương 13

Thưởng thâm niên

Nghỉ phép 12 ngày/năm

Đầy đủ chế độ BHXH, các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty

Công ty cung cấp bữa trưa

Hoạt động du lịch, nghi mát, teambuilding theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH PNK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin