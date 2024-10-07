Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Viettel Digital làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Tại Viettel Digital
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận
Giám sát giao dịch, điều tra, phân tích cảnh báo gian lận trong các hoạt động của công ty
Tìm hiểu, thu thập dữ liệu cho hệ thống phát hiện gian lận
Xây dựng các kịch bản phân tích dữ liệu để phát hiện gian lận
Phối hợp với các đơn vị điều tra và xử lý các trường hợp gian lận
Được làm việc trực tiếp với dữ liệu lớn
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo
Giám sát giao dịch, điều tra, phân tích cảnh báo gian lận trong các hoạt động của công ty
Tìm hiểu, thu thập dữ liệu cho hệ thống phát hiện gian lận
Xây dựng các kịch bản phân tích dữ liệu để phát hiện gian lận
Phối hợp với các đơn vị điều tra và xử lý các trường hợp gian lận
Được làm việc trực tiếp với dữ liệu lớn
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ Đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin, Tài chính Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Quản trị rủi ro hoặc các chuyên ngành liên quan
Tiếng Anh: 650+ TOEIC hoặc các chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế tương đương
Ưu tiên ứng viên có khả năng phân tích dữ liệu, có tư duy logic tốt, khả năng nắm bắt vấn đề nhanh
Có khả năng làm việc theo nhóm dưới áp lực cao và thể hiện được tính chủ động trong công việc
Có khả năng sử dụng thành thạo các công cụ tin học văn phòng Word, Excel
Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ/ngôn ngữ truy xuất dữ liệu (SQL, Power BI) là một lợi thế
Tại Viettel Digital Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thu hút và cạnh tranh, ứng viên thỏa thuận khi tham gia phỏng vấn
Chính sách thưởng hấp dẫn: thưởng theo tháng, thưởng quý, thưởng năm, ngày lễ Tết, ... theo quy định chung của Tập đoàn Viettel
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước; khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Cơ hội tiếp xúc với các dự án lớn, mới mẻ & tham gia xây dựng những sản phẩm lớn và có chỗ đứng trên thị trường Fintech Việt Nam
Cơ hội thăng tiến rõ ràng với nhiều cấp bậc
Cơ hội ứng tuyển thử sức đi học tập và làm việc tại nước ngoài theo các khóa ngắn hạn, dài hạn
Công việc luôn thay đổi, thách thức, không thỏa hiệp với sự lỗi thời.
Lãnh đạo trẻ trung, biết lắng nghe và sẵn sàng tạo cơ hội để cá nhân phát triển bản thân. Đồng nghiệp thân thiện và nhiệt tình.
Nghỉ dưỡng 3 ngày nguyên lương trong năm, hỗ trợ nghỉ dưỡng lên đến 9 triệu/ người
Tham gia các hoạt động thể thao văn hóa, team building, Ngày hội Sáng tạo, giải bóng đá, Viettel’s Got Talent, event quý, event năm, event ngày nghỉ lễ tết,...
Được thư giãn, khơi nguồn sáng tạo với Happy Time mỗi ngày
Thưởng thức bữa trưa được phục vụ ngay tại VDS, được chọn lọc bởi các chuyên gia dinh dưỡng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viettel Digital
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI