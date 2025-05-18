Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
- Hà Nội: Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Lập kế hoạch và thực hiện các công việc kế toán thuế theo đúng quy định của pháp luật.
Kiểm tra tính chính xác, hợp lệ của các chứng từ kế toán liên quan đến thuế.
Hạch toán các nghiệp vụ kế toán thuế phát sinh trong công ty.
Lập báo cáo thuế định kỳ (thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN,...) và nộp đúng thời hạn.
Tư vấn cho ban quản lý về các vấn đề liên quan đến thuế.
Theo dõi các thay đổi về chính sách thuế và cập nhật kiến thức liên tục.
Tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống kế toán thuế của công ty.
Làm việc với cơ quan thuế để giải quyết các vấn đề phát sinh.
Quản lý và lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán thuế.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán thuế.
Hiểu biết sâu rộng về luật thuế và các quy định kế toán liên quan.
Thành thạo các phần mềm kế toán và phần mềm lập báo cáo thuế.
Kỹ năng phân tích, tổng hợp số liệu tốt.
Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Có khả năng chịu áp lực công việc cao.
Khả năng giao tiếp tốt và kỹ năng giải quyết vấn đề.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (thưởng lễ, tết, nghỉ mát,...)
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
-
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI