Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
Ngày đăng tuyển: 18/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lập kế hoạch và thực hiện các công việc kế toán thuế theo đúng quy định của pháp luật.
Kiểm tra tính chính xác, hợp lệ của các chứng từ kế toán liên quan đến thuế.
Hạch toán các nghiệp vụ kế toán thuế phát sinh trong công ty.
Lập báo cáo thuế định kỳ (thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN,...) và nộp đúng thời hạn.
Tư vấn cho ban quản lý về các vấn đề liên quan đến thuế.
Theo dõi các thay đổi về chính sách thuế và cập nhật kiến thức liên tục.
Tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống kế toán thuế của công ty.
Làm việc với cơ quan thuế để giải quyết các vấn đề phát sinh.
Quản lý và lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán thuế.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán thuế.
Hiểu biết sâu rộng về luật thuế và các quy định kế toán liên quan.
Thành thạo các phần mềm kế toán và phần mềm lập báo cáo thuế.
Kỹ năng phân tích, tổng hợp số liệu tốt.
Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Có khả năng chịu áp lực công việc cao.
Khả năng giao tiếp tốt và kỹ năng giải quyết vấn đề.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (thưởng lễ, tết, nghỉ mát,...)
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 99 phố Nguyễn Công Hoan, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

