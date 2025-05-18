Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT
- Hà Nội: số 9, ngõ 72 đường Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Thu nhập 9 - 15 triệu / tháng
Môi trường trẻ trung năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội được học tập và phát triển kỹ năng, chuyên môn
Tham gia BHXH, hưởng 15 ngày phép/ năm, thưởng lễ tết, thưởng thâm niên, thưởng tháng/quý, thưởng sáng kiến cải tiến, review lương theo năng lực...
Tham gia các chương trình đào tạo, hoạt động nội bộ của Công ty.
Mua hàng nội bộ với giá ưu đãi
Thời gian làm việc xoay ca linh hoạt từ: Ca sáng từ 8:30-16:30 và 14:00-22:00
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận chịu khó, có trí nhớ tốt
Sử dụng tin học văn phòng tốt, sử dụng thành thạo phần mềm bán hàng là lợi thế
Ứng viên đã có kinh nghiệm tại vị trí Kho nhập liệu là lợi thế.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BHXH, hưởng phép năm, du lịch hàng năm, thưởng lễ tết...
Tham gia các chương trình đào tạo, teambuilding của Công ty
Mua hàng nội bộ với giá ưu đãi
Thời gian làm việc: 8h30-17h30 (nghỉ trưa 12h-13h) (Nghỉ CN)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI