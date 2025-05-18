Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 9, ngõ 72 đường Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho

Thu nhập 9 - 15 triệu / tháng

Môi trường trẻ trung năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội được học tập và phát triển kỹ năng, chuyên môn

Tham gia BHXH, hưởng 15 ngày phép/ năm, thưởng lễ tết, thưởng thâm niên, thưởng tháng/quý, thưởng sáng kiến cải tiến, review lương theo năng lực...

Tham gia các chương trình đào tạo, hoạt động nội bộ của Công ty.

Mua hàng nội bộ với giá ưu đãi

Thời gian làm việc xoay ca linh hoạt từ: Ca sáng từ 8:30-16:30 và 14:00-22:00

Yêu Cầu Công Việc

Nam/ nữ, sinh năm 2005-1994

Tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận chịu khó, có trí nhớ tốt

Sử dụng tin học văn phòng tốt, sử dụng thành thạo phần mềm bán hàng là lợi thế

Ứng viên đã có kinh nghiệm tại vị trí Kho nhập liệu là lợi thế.

Quyền Lợi

Thu nhập: 7-10 triệu/ tháng

Tham gia BHXH, hưởng phép năm, du lịch hàng năm, thưởng lễ tết...

Tham gia các chương trình đào tạo, teambuilding của Công ty

Mua hàng nội bộ với giá ưu đãi

Thời gian làm việc: 8h30-17h30 (nghỉ trưa 12h-13h) (Nghỉ CN)

Cách Thức Ứng Tuyển

