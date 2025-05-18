Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ QT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty TNHH XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ QT VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 18/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/06/2025
Kỹ sư xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công ty TNHH XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ QT VIỆT NAM

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà CT2 Xuân Mai

- đường Tô Hiệu

- P.Hà Cầu, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Lập kế hoạch triển khai thi công, giám sát và báo cáo tiến độ, chất lượng thi công của Nhà thầu phụ, đội thi công tại công trường;
Giám sát phần xây dựng các gói thầu thi công của Công ty;
Hỗ trợ quản lý kiểm soát công việc thi công tại công trường, đôn đốc các nhà thầu đảm bảo tiến độ;
Nghiệm thu chất lượng vật tư, nguyên vật liệu đầu vào (lấy mẫu, kiểm tra quy cách, chất lượng);
Đảm bảo công tác an toàn lao động, giải quyết các vấn đề tại Công trường có liên quan trong phạm vi quản lý;
Phân tích rủi ro, kiểm soát khối lượng thi công thực tế và kiểm soát hao hụt vật tư trong quá trình thi công, và đưa ra biện pháp kiểm soát;
Các công việc khác trong phạm vi nghiệp vụ và trách nhiệm của Kỹ sư dự án và phát sinh theo chỉ đạo của BGĐ

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, từ 25 đến 40 tuổi;
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công xây dựng;
Tốt nghiệp Đại học xây dựng hoặc các chuyên ngành xây dựng liên quan;
Có khả năng làm việc độc lập, chịu áp lực công việc và sẵn sàng đi công tác khi cần thiết;
Kỹ năng giao tiếp, có khả năng giám sát, phân tích, đánh giá, xử lý tình huống tốt;
Tinh thần trách nhiệm, tận tâm với công việc..
Có kinh nghiệm về thi công xây dựng dự án ME là một lợi thế

Tại Công ty TNHH XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ QT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;
Nghỉ phép năm theo quy định;
Thưởng lễ tết và cuối năm và các chế độ khác theo quy định của Công ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ QT VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ QT VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 4 Đường Văn Chỉ, Thôn Tam Đa, Xã Thanh Văn, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

