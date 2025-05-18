Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÚ THÀNH ĐẠT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÚ THÀNH ĐẠT
- Hà Nội: Ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
- Kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào, đầu ra.
- Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh liên quan đến thuế GTGT, TNDN, TNCN,
- Theo dõi báo cáo tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách, hoàn thuế của Công ty.
- Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán theo qui định của Nhà nước và theo yêu cầu của Công ty.
- Lập kế hoạch thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, nộp ngân sách
- Cập nhật và áp dụng các chính sách thuế mới của nhà nước.
- Trực tiếp làm việc cơ quan thuế khi có phát sinh.
- Phối hợp với cơ quan thuế khi có yêu cầu thanh tra, kiểm tra
- Lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán thuế đầy đủ, khoa học.
- Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác theo yêu cầu
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có tối thiếu 5 năm kinh nghiệm làm kế toán và tối thiểu 3 năm kinh nghiệm thuế
- Ứng viên từng làm trong các lĩnh vực xuất nhập khẩu, logistic, TMĐT là lợi thế;
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÚ THÀNH ĐẠT Thì Được Hưởng Những Gì
- Đóng BHXH & hưởng chế độ phúc lợi theo quy định.
- Phụ cấp chung theo quy định công ty
- Được Thưởng các ngày Lễ, Tết, sinh nhật, lương tháng 13...
- Tham gia các họat động tập thể hàng năm do công ty tổ chức: Team Building, Du lịch,...
- Phụ cấp gửi xe, điện thoại...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÚ THÀNH ĐẠT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
