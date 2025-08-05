Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công Ty TNHH Anh Ngữ Nam Đô làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại Công Ty TNHH Anh Ngữ Nam Đô
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 84 đường An Phú Tây
- Hưng Long, xã An Phú Tây, Bình Chánh ...và 3 địa điểm khác, Huyện Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tư vấn, giới thiệu và thuyết phục khách hàng
Gọi điện chăm sóc khách hàng cũ.
Phối hợp với các bộ phận để đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất.
Công việc cụ thể sẽ được hướng dẫn chi tiết khi vào làm việc.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.
Tinh thần cầu tiến, chủ động học hỏi và phát triển bản thân.
Sinh viên theo học các khối Kinh Doanh, Marketing,…
Sinh viên năm 3, 4 hoặc các bạn mới ra trường, đang chờ bằng...
Tại Công Ty TNHH Anh Ngữ Nam Đô Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Thu nhập tính theo tỷ lệ đạt KPI
Lương cứng: Từ 3 triệu VND trở lên
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Anh Ngữ Nam Đô
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
