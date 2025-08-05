Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công Ty TNHH Anh Ngữ Nam Đô làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 84 đường An Phú Tây - Hưng Long, xã An Phú Tây, Bình Chánh ...và 3 địa điểm khác, Huyện Bình Chánh

Thực tập sinh kinh doanh

Tư vấn, giới thiệu và thuyết phục khách hàng

Gọi điện chăm sóc khách hàng cũ.

Phối hợp với các bộ phận để đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất.

Công việc cụ thể sẽ được hướng dẫn chi tiết khi vào làm việc.

Yêu Cầu Công Việc

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.

Tinh thần cầu tiến, chủ động học hỏi và phát triển bản thân.

Sinh viên theo học các khối Kinh Doanh, Marketing,…

Sinh viên năm 3, 4 hoặc các bạn mới ra trường, đang chờ bằng...

Tại Công Ty TNHH Anh Ngữ Nam Đô Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Thu nhập tính theo tỷ lệ đạt KPI

Lương cứng: Từ 3 triệu VND trở lên

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Anh Ngữ Nam Đô

