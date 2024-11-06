Tuyển Thu mua/Mua hàng CÔNG TY TNHH TM-SX HẢI NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 55 Phạm Ngọc Thạch , P. Võ Thị Sáu, Quận 3

Thu mua/Mua hàng

- Theo dõi công việc mua hàng (Vpp, bao bì, nguyên vật liệu,...)

- Cập nhật, tìm kiếm nhà cung cấp mới, hàng hóa mới;

- Theo dõi xác nhận tiến độ giao hàng bên nhà cung cấp;

- Nhập phiếu xuất kho và hóa đơn bao bì vào phần mềm SAP;

- Đối chiếu, kiểm tra số lượng từ phần mềm và số lượng trên hóa đơn đỏ để ra phiếu duyệt chi thanh toán công nợ cho nhà cung cấp;

- Cung cấp thông tin giá cho phòng kinh doanh tính giá để chào cho khách và xin những giấy chứng nhận chất lượng C.O và C.A của bao bì vật tư;

- Kiểm tra hàng tồn kho hàng tháng;

- Thực hiện một số công việc theo sự phân công của Trưởng phòng vật tư.

Yêu Cầu Công Việc

- Nữ, Sinh năm từ 1985 - 1998, tốt nghiệp Cao đẳng trở lên;

- Ưu tiên ứng viên có 3-5 năm kinh nghiêm ở vị trí tương đương

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm mua hàng trong công ty sản xuất.

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, có kinh ngiệm sử dụng phần mềm SAP.

- Có khả năng làm việc độc lập và nhóm.

- Có khả năng đàm phán, thương lượng với các nhà cung cấp tốt.

- Giao tiếp tốt, cẩn trọng, cẩn thận trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH TM-SX HẢI NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Chương trình chăm sóc sức khỏe dành cho nhân viên hàng năm

Được đi du lịch hằng năm

Quà chúc mừng sinh nhật. Lễ tết,....

Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định

Thưởng tháng 13,14,.... (theo tình hình kinh doanh công ty)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM-SX HẢI NAM

