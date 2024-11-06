Tuyển Thu mua/Mua hàng CÔNG TY TNHH TM-SX HẢI NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Thu mua/Mua hàng CÔNG TY TNHH TM-SX HẢI NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH TM-SX HẢI NAM
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
CÔNG TY TNHH TM-SX HẢI NAM

Thu mua/Mua hàng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu mua/Mua hàng Tại CÔNG TY TNHH TM-SX HẢI NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 55 Phạm Ngọc Thạch , P. Võ Thị Sáu, Quận 3

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Theo dõi công việc mua hàng (Vpp, bao bì, nguyên vật liệu,...)
- Cập nhật, tìm kiếm nhà cung cấp mới, hàng hóa mới;
- Theo dõi xác nhận tiến độ giao hàng bên nhà cung cấp;
- Nhập phiếu xuất kho và hóa đơn bao bì vào phần mềm SAP;
- Đối chiếu, kiểm tra số lượng từ phần mềm và số lượng trên hóa đơn đỏ để ra phiếu duyệt chi thanh toán công nợ cho nhà cung cấp;
- Cung cấp thông tin giá cho phòng kinh doanh tính giá để chào cho khách và xin những giấy chứng nhận chất lượng C.O và C.A của bao bì vật tư;
- Kiểm tra hàng tồn kho hàng tháng;
- Thực hiện một số công việc theo sự phân công của Trưởng phòng vật tư.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, Sinh năm từ 1985 - 1998, tốt nghiệp Cao đẳng trở lên;
- Ưu tiên ứng viên có 3-5 năm kinh nghiêm ở vị trí tương đương
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm mua hàng trong công ty sản xuất.
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, có kinh ngiệm sử dụng phần mềm SAP.
- Có khả năng làm việc độc lập và nhóm.
- Có khả năng đàm phán, thương lượng với các nhà cung cấp tốt.
- Giao tiếp tốt, cẩn trọng, cẩn thận trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH TM-SX HẢI NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Chương trình chăm sóc sức khỏe dành cho nhân viên hàng năm
Được đi du lịch hằng năm
Quà chúc mừng sinh nhật. Lễ tết,....
Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
Thưởng tháng 13,14,.... (theo tình hình kinh doanh công ty)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM-SX HẢI NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TM-SX HẢI NAM

CÔNG TY TNHH TM-SX HẢI NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 55 PHẠM NGỌC THẠCH, PHƯỜNG VÕ THỊ SÁU, QUẬN 3

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-thu-mua-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job243463
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Action Composites Hightech Industries
Tuyển Chuyên môn Thu mua/Mua hàng thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Đồng Nai
Công Ty TNHH Action Composites Hightech Industries
Hạn nộp: 07/12/2024
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Entiz
Tuyển Chuyên môn Thu mua/Mua hàng thu nhập 10 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Nghệ An
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Entiz
Hạn nộp: 26/12/2024
Nghệ An Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Nhất Nước
Tuyển Chuyên môn Thu mua/Mua hàng thu nhập 11 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Nhất Nước
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Elipsport
Tuyển Chuyên môn Thu mua/Mua hàng thu nhập 15 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Elipsport
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hệ thống Kỹ thuật Ứng dụng
Tuyển Chuyên môn Thu mua/Mua hàng thu nhập 8 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Hệ thống Kỹ thuật Ứng dụng
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT 1
Tuyển Chuyên Viên Thu Mua thu nhập 14 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT 1
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 14 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC KHANG
Tuyển Nhân Viên Mua Hàng thu nhập Thoả thuận Bán thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC KHANG
Hạn nộp: 26/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Mua Hàng thu nhập 8 - 11 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ITS
Tuyển Chuyên Viên Mua Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ITS
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ECO ONE VIỆT NAM
Tuyển Mua Hàng thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH ECO ONE VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Action Composites Hightech Industries
Tuyển Chuyên môn Thu mua/Mua hàng thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Đồng Nai
Công Ty TNHH Action Composites Hightech Industries
Hạn nộp: 07/12/2024
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Entiz
Tuyển Chuyên môn Thu mua/Mua hàng thu nhập 10 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Nghệ An
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Entiz
Hạn nộp: 26/12/2024
Nghệ An Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Nhất Nước
Tuyển Chuyên môn Thu mua/Mua hàng thu nhập 11 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Nhất Nước
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Elipsport
Tuyển Chuyên môn Thu mua/Mua hàng thu nhập 15 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Elipsport
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hệ thống Kỹ thuật Ứng dụng
Tuyển Chuyên môn Thu mua/Mua hàng thu nhập 8 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Hệ thống Kỹ thuật Ứng dụng
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT 1
Tuyển Chuyên Viên Thu Mua thu nhập 14 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT 1
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 14 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC KHANG
Tuyển Nhân Viên Mua Hàng thu nhập Thoả thuận Bán thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC KHANG
Hạn nộp: 26/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Mua Hàng thu nhập 8 - 11 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ITS
Tuyển Chuyên Viên Mua Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ITS
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ECO ONE VIỆT NAM
Tuyển Mua Hàng thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH ECO ONE VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất