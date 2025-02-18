Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN INDOCHINE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 107 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Thuận Tây, Quận 7, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Lập kế hoạch và trực tiếp tuyển dụng, cung cấp nguồn lực theo mục tiêu tháng/quý/năm của Công ty;

- Quản lý và thực thi công tác tuyển dụng theo đúng Quy trình tuyển dụng của Công ty;

- Thiết lập, duy trì các nguồn nhân lực chất lượng đảm bảo đáp ứng nhu cầu cung cấp nguồn nhân lực cho Công ty;

- Nghiên cứu những cách thức và các kênh tuyển dụng mới, tiết kiệm chi phí mà cung cấp nguồn nhân lực nhanh nhất cho công ty.

- Hỗ trợ nhân sự trong suốt quá trình Onboard;

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên;

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên; Chuyên ngành: Quản Trị Nhân Lực, QTKD, ...

- 2 - 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trở lên

- Thành thạo vi tính văn phòng;

- Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói chuẩn;

- Trung thực, nhanh nhẹn, năng động, nhiệt tình công tác;

=> Ưu tiên đã làm trong môi trường BĐS.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN INDOCHINE Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 10 - 12 triệu/ tháng;

- Phụ cấp Tiền ăn + gửi xe + thưởng hiệu quả làm việc;

- Thưởng khác: Thưởng theo kế hoạch kinh doanh Quý/Năm, Thưởng lương tháng 13, 14+;

- Ký HĐLD, tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;

- Du lịch hàng năm, Khám sức khỏe, May đồng phục, 12 ngày phép/năm, Nghỉ lễ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN INDOCHINE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin