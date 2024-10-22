Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty cổ phần Học viện Đào tạo Quốc tế Taki làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, Tòa Mac Plaza, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Khảo sát, đánh giá và đề xuất tuyển dụng hoặc tiếp nhận yêu cầu từ các bộ phận/ Giám đốc và tiến hành tuyển dụng các vị trí; Theo dõi và đánh giá thị trường nhân sự từng thời điểm, đánh giá và xây dựng, đề xuất khai thác các nguồn tuyển, kênh tuyển mới; Triển khai quy trình tuyển dụng: Đăng tin tuyển dụng, xây dựng employer branding, lọc CV, hẹn phỏng vấn, gửi offer letter; Tìm kiếm và khai thác các kênh tuyển dụng mới; Tiếp nhận và hội nhập nhân sự mới theo quy trình; Đánh giá hiệu quả tuyển dụng và báo cáo kết quả; Một số công việc khác theo sự phân công của cấp trên…

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 2 năm ở vị trí tương đương Ưu tiên có kinh nghiệm tuyển các vị trí ngành IT, biết khai thác đa dạng các kênh tuyển dụng và tối ưu nguồn, chi phí tuyển dụng Biết tìm kiếm, khai thác thông tin Biết sắp xếp công việc, xử lý nhanh gọn, linh hoạt các vấn đề Hòa đồng, nhanh nhẹn, nhiệt huyết; Sẵn sàng học hỏi và đổi mới Biết nắm bắt tâm lý và đánh giá con người Thành thạo tin học văn phòng.

Tại Công ty cổ phần Học viện Đào tạo Quốc tế Taki Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lướng cứng: 9-11 triệu + thưởng kpi + Phụ cấp ăn trưa; Được hưởng đầy đủ chế độ về BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép, nghỉ lễ tết, hiếu hỷ; Có cơ hội thăng tiến lên các bậc cao hơn; Tham gia đào tạo trong và ngoài công ty; Tham gia team building, du lịch... hàng năm; Được đào tạo chuyên sâu và thiết kế lộ trình phát triển cá nhân Tham gia sinh nhật, tiệc trà hàng tuần, hàng tháng; Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở, được chủ động công việc và khuyến khích phát triển toàn diện …

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Học viện Đào tạo Quốc tế Taki

