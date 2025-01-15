Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty Cổ phần Tin Học – Viễn Thông Hàng Không ( AITS) làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,500 USD

Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty Cổ phần Tin Học – Viễn Thông Hàng Không ( AITS) làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,500 USD

Công Ty Cổ phần Tin Học – Viễn Thông Hàng Không ( AITS)
Ngày đăng tuyển: 15/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/03/2025
Công Ty Cổ phần Tin Học – Viễn Thông Hàng Không ( AITS)

Chuyên viên tuyển dụng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công Ty Cổ phần Tin Học – Viễn Thông Hàng Không ( AITS)

Mức lương
500 - 1,500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 412 Nguyễn Văn Cừ, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, TP Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 500 - 1,500 USD

• Nghiên cứu tổng thể các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo điều hành, các thủ tục hành chính và các tài liệu liên quan đến nghiệp vụ của dự án/sản phẩm.
• Khảo sát đánh giá hệ thống, phân tích yêu cầu, tìm hiểu chuyên môn nghiệp vụ các hệ thống phần mềm để và tư vấn các giải pháp cho khách hàng.
• Xác định, kiểm soát và theo dõi các nhu cầu của khách hàng đối với dịch vụ của AITS thời điểm hiện tại và trong tương lai.
• Tư vấn, xây dựng phương án kỹ thuật và lập dự toán kỹ thuật cho các dự án CNTT.
• Tham gia xây dựng tài liệu tư vấn: Báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo thiết kế thi công, đề cương và dự toán chi tiết.
• Hỗ trợ triển khai Dự án.
• Tham gia các khóa đào tạo về sản phẩm và kỹ thuật, công nghệ theo chế độ của Công ty và của các hãng tương ứng dành cho đối tác.
• Phát hiện những cơ hội kinh doanh sản phẩm/dịch vụ CNTT, tìm kiếm, thiết lập mối quan hệ với khách hàng;
• Tham gia xây dựng hồ sơ dự thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ đáp ứng; Tham gia soạn thảo và đàm phán các hợp đồng bán sản phẩm dịch vụ;
• Hỗ trợ xây dựng tài liệu giới thiệu sản phẩm phục vụ công tác bán, trình bày giải pháp, demo sản phẩm, POC;

Với Mức Lương 500 - 1,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ phần Tin Học – Viễn Thông Hàng Không ( AITS) Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần Tin Học – Viễn Thông Hàng Không ( AITS)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ phần Tin Học – Viễn Thông Hàng Không ( AITS)

Công Ty Cổ phần Tin Học – Viễn Thông Hàng Không ( AITS)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 412 Nguyễn Văn Cừ, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, TP Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-tuyen-dung-thu-nhap-500-1-500-thang-tai-ha-noi-job289944
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Hạn nộp: 10/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD
Hạn nộp: 09/10/2025
Hồ Chí Minh Long An Còn 23 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NAM
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NAM
Hạn nộp: 01/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUẦN CHÂU
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUẦN CHÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUẦN CHÂU
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Mỹ Ân
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty TNHH Mỹ Ân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Mỹ Ân
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CEN HCM
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN CEN HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CEN HCM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm PPP Laser Clinic Viet Nam
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng PPP Laser Clinic Viet Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
PPP Laser Clinic Viet Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐIỆN THANH XUÂN
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐIỆN THANH XUÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐIỆN THANH XUÂN
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu
Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Hạn nộp: 10/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD
Hạn nộp: 09/10/2025
Hồ Chí Minh Long An Còn 23 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NAM
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NAM
Hạn nộp: 01/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUẦN CHÂU
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUẦN CHÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUẦN CHÂU
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Mỹ Ân
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty TNHH Mỹ Ân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Mỹ Ân
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CEN HCM
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN CEN HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CEN HCM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm PPP Laser Clinic Viet Nam
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng PPP Laser Clinic Viet Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
PPP Laser Clinic Viet Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐIỆN THANH XUÂN
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐIỆN THANH XUÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐIỆN THANH XUÂN
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu
Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Toàn Cầu
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NHẬT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NHẬT
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty TNHH Luyện Kim Trần Hồng Quân làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty TNHH Luyện Kim Trần Hồng Quân
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty cổ phần Bateco Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu Công ty cổ phần Bateco Việt Nam
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty CP Thương mại Dịch vụ Quốc tế DV làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty CP Thương mại Dịch vụ Quốc tế DV
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 USD Navigos Search
11 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Thương mại NTB Pharma New làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH Thương mại NTB Pharma New
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VINCONS làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VINCONS
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,000 USD Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà
Tới 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TIẾN ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TIẾN ĐỨC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty TNHH Rồng Phương Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 700 USD Công Ty TNHH Rồng Phương Bắc
500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Trust Me làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty TNHH Trust Me
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Lotus Localize - Dịch thuật Hoa Sen làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Lotus Localize - Dịch thuật Hoa Sen
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Fvn Quốc Tế làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Fvn Quốc Tế
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty CP Star Invest Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu Công ty CP Star Invest Việt Nam
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN NOBLE làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1 USD CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN NOBLE
800 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VINIT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VINIT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ LA.MA.SON làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ LA.MA.SON
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TOÀN CẦU VICUNI EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TOÀN CẦU VICUNI EDUCATION
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Chăm sóc mẹ và bé tại nhà Homecare làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 12 Triệu Công ty TNHH Chăm sóc mẹ và bé tại nhà Homecare
11 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC PHÁT TRIỂN GOLDWAY làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC PHÁT TRIỂN GOLDWAY
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Phúc Huy Hưng Thịnh làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu Công ty TNHH Phúc Huy Hưng Thịnh
30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUEENLAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUEENLAND
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN VSH GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VSH GROUP
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN TECHBANK SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TECHBANK SOFTWARE
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH WBS TRAINING VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH WBS TRAINING VIETNAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm