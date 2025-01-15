Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty Cổ phần Tin Học – Viễn Thông Hàng Không ( AITS) làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,500 USD

• Nghiên cứu tổng thể các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo điều hành, các thủ tục hành chính và các tài liệu liên quan đến nghiệp vụ của dự án/sản phẩm.

• Khảo sát đánh giá hệ thống, phân tích yêu cầu, tìm hiểu chuyên môn nghiệp vụ các hệ thống phần mềm để và tư vấn các giải pháp cho khách hàng.

• Xác định, kiểm soát và theo dõi các nhu cầu của khách hàng đối với dịch vụ của AITS thời điểm hiện tại và trong tương lai.

• Tư vấn, xây dựng phương án kỹ thuật và lập dự toán kỹ thuật cho các dự án CNTT.

• Tham gia xây dựng tài liệu tư vấn: Báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo thiết kế thi công, đề cương và dự toán chi tiết.

• Hỗ trợ triển khai Dự án.

• Tham gia các khóa đào tạo về sản phẩm và kỹ thuật, công nghệ theo chế độ của Công ty và của các hãng tương ứng dành cho đối tác.

• Phát hiện những cơ hội kinh doanh sản phẩm/dịch vụ CNTT, tìm kiếm, thiết lập mối quan hệ với khách hàng;

• Tham gia xây dựng hồ sơ dự thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ đáp ứng; Tham gia soạn thảo và đàm phán các hợp đồng bán sản phẩm dịch vụ;

• Hỗ trợ xây dựng tài liệu giới thiệu sản phẩm phục vụ công tác bán, trình bày giải pháp, demo sản phẩm, POC;