Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Railflex Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: V6, A6 Khu phố Victoria, Khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tiếp nhận các nhu cầu tuyển dụng của các phòng ban trong Công ty, lập các kế hoạch tuyển dụng, tổ chức thực hiện các kế hoạch đó. Đăng tuyển trên các kênh miễn phí theo tiêu chuẩn, chuẩn mực đã được duyệt. Liên hệ tìm kiếm nguồn ứng viên qua các kênh đăng tuyển, tìm mời thông qua các website, diễn đàn,... Cập nhật và quản lý các file thông tin ứng viên, lọc xét hồ sơ ứng viên, sắp xếp bố trí phỏng vấn. Thông báo kết quả phỏng vấn cho ứng viên trúng tuyển. Tham gia thực hiện các nhiệm vụ của công tác quản trị nhân sự khi có yêu cầu gồm: theo dõi diễn biến nhân sự, soạn thảo các công văn hành nhân sự.... Thực hiện chế độ báo cáo kết quả công việc định kỳ/đột xuất cho Trưởng bộ phận và Ban Tổng Giám đốc theo quy định của Công ty. Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Trưởng bộ phận và Ban Tổng Giám đốc Công ty

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam và Nữ, độ tuổi từ 25-35 tuổi. Tốt nghiệp Đại học trở lên Có ít nhất 02 -03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ngoại hình ưa nhìn, không nói ngọng, nói lắp, nói giọng địa phương; Sử dụng thành thạo Tin học Văn phòng; Khả năng giao tiếp tốt, giải quyết vấn đề linh hoạt Thái độ: Cẩn thận, Tỉ mỉ, tư duy logic, nhanh nhạy; Trung thực, nhiệt tình, linh hoạt, nhạy bén, tận tâm, có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực công việc cao.

Tại Công ty TNHH Railflex Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập tốt trên thị trường lao động và có nhiều cơ hội thăng tiến Được kiểm tra sức khỏe định kỳ hoặc đột xuất hằng năm. Được làm việc trong môi trường văn minh, hiện đại, chú trọng và định hướng, tạo điều kiện chăm sóc sức khoẻ cho bản thân và gia đình. Thường xuyên được tham gia các hoạt động văn hóa thể thao, du câu, du lịch, giải trí trong và ngoài nước, văn minh, lành mạnh, gắn kết các thành viên trong công ty, đối tác. Được hưởng các đãi ngộ đặc biệt khác của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Railflex Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin