Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Railflex Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công ty TNHH Railflex Việt Nam
- Hà Nội: V6, A6 Khu phố Victoria, Khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Tiếp nhận các nhu cầu tuyển dụng của các phòng ban trong Công ty, lập các kế hoạch tuyển dụng, tổ chức thực hiện các kế hoạch đó. Đăng tuyển trên các kênh miễn phí theo tiêu chuẩn, chuẩn mực đã được duyệt. Liên hệ tìm kiếm nguồn ứng viên qua các kênh đăng tuyển, tìm mời thông qua các website, diễn đàn,... Cập nhật và quản lý các file thông tin ứng viên, lọc xét hồ sơ ứng viên, sắp xếp bố trí phỏng vấn. Thông báo kết quả phỏng vấn cho ứng viên trúng tuyển. Tham gia thực hiện các nhiệm vụ của công tác quản trị nhân sự khi có yêu cầu gồm: theo dõi diễn biến nhân sự, soạn thảo các công văn hành nhân sự.... Thực hiện chế độ báo cáo kết quả công việc định kỳ/đột xuất cho Trưởng bộ phận và Ban Tổng Giám đốc theo quy định của Công ty. Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Trưởng bộ phận và Ban Tổng Giám đốc Công ty
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty TNHH Railflex Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Railflex Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
