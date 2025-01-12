Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Railflex Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Railflex Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty TNHH Railflex Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 12/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
Công ty TNHH Railflex Việt Nam

Chuyên viên tuyển dụng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công ty TNHH Railflex Việt Nam

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: V6, A6 Khu phố Victoria, Khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tiếp nhận các nhu cầu tuyển dụng của các phòng ban trong Công ty, lập các kế hoạch tuyển dụng, tổ chức thực hiện các kế hoạch đó. Đăng tuyển trên các kênh miễn phí theo tiêu chuẩn, chuẩn mực đã được duyệt. Liên hệ tìm kiếm nguồn ứng viên qua các kênh đăng tuyển, tìm mời thông qua các website, diễn đàn,... Cập nhật và quản lý các file thông tin ứng viên, lọc xét hồ sơ ứng viên, sắp xếp bố trí phỏng vấn. Thông báo kết quả phỏng vấn cho ứng viên trúng tuyển. Tham gia thực hiện các nhiệm vụ của công tác quản trị nhân sự khi có yêu cầu gồm: theo dõi diễn biến nhân sự, soạn thảo các công văn hành nhân sự.... Thực hiện chế độ báo cáo kết quả công việc định kỳ/đột xuất cho Trưởng bộ phận và Ban Tổng Giám đốc theo quy định của Công ty. Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Trưởng bộ phận và Ban Tổng Giám đốc Công ty

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam và Nữ, độ tuổi từ 25-35 tuổi. Tốt nghiệp Đại học trở lên Có ít nhất 02 -03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ngoại hình ưa nhìn, không nói ngọng, nói lắp, nói giọng địa phương; Sử dụng thành thạo Tin học Văn phòng; Khả năng giao tiếp tốt, giải quyết vấn đề linh hoạt Thái độ: Cẩn thận, Tỉ mỉ, tư duy logic, nhanh nhạy; Trung thực, nhiệt tình, linh hoạt, nhạy bén, tận tâm, có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực công việc cao.

Tại Công ty TNHH Railflex Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập tốt trên thị trường lao động và có nhiều cơ hội thăng tiến Được kiểm tra sức khỏe định kỳ hoặc đột xuất hằng năm. Được làm việc trong môi trường văn minh, hiện đại, chú trọng và định hướng, tạo điều kiện chăm sóc sức khoẻ cho bản thân và gia đình. Thường xuyên được tham gia các hoạt động văn hóa thể thao, du câu, du lịch, giải trí trong và ngoài nước, văn minh, lành mạnh, gắn kết các thành viên trong công ty, đối tác. Được hưởng các đãi ngộ đặc biệt khác của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Railflex Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Railflex Việt Nam

Công ty TNHH Railflex Việt Nam

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 14LK8 Khu nhà ở cục cảnh sát hình sự Vạn phúc, Hà đông, Hà nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-tuyen-dung-thu-nhap-8-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job278385
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Hạn nộp: 10/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD
Hạn nộp: 09/10/2025
Hồ Chí Minh Long An Còn 23 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NAM
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NAM
Hạn nộp: 01/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUẦN CHÂU
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUẦN CHÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUẦN CHÂU
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Mỹ Ân
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty TNHH Mỹ Ân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Mỹ Ân
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CEN HCM
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN CEN HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CEN HCM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm PPP Laser Clinic Viet Nam
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng PPP Laser Clinic Viet Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
PPP Laser Clinic Viet Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐIỆN THANH XUÂN
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐIỆN THANH XUÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐIỆN THANH XUÂN
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu
Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SX Hưng Phát
Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH SX Hưng Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH SX Hưng Phát
Hạn nộp: 29/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Hạn nộp: 30/09/2025
Bắc Ninh Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 45 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG MERNE
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH THỜI TRANG MERNE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG MERNE
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY LẮP MINH SƠN
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XÂY LẮP MINH SƠN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH XÂY LẮP MINH SƠN
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 30/09/2025
Đồng Nai Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA
Tuyển Biên kịch CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP FAST TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP FAST TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP FAST TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Hạn nộp: 10/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD
Hạn nộp: 09/10/2025
Hồ Chí Minh Long An Còn 23 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NAM
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NAM
Hạn nộp: 01/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUẦN CHÂU
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUẦN CHÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUẦN CHÂU
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Mỹ Ân
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty TNHH Mỹ Ân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Mỹ Ân
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CEN HCM
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN CEN HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CEN HCM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm PPP Laser Clinic Viet Nam
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng PPP Laser Clinic Viet Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
PPP Laser Clinic Viet Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐIỆN THANH XUÂN
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐIỆN THANH XUÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐIỆN THANH XUÂN
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu
Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty CP Vinhomes Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Vinhomes Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN PARALINE SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PARALINE SOFTWARE
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Đức Trung làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty TNHH Đức Trung
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng TẬP ĐOÀN AMACCAO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu TẬP ĐOÀN AMACCAO
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Trust Me làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty TNHH Trust Me
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN
9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ BABIES làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ BABIES
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ PHÂN PHỐI 5G làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ PHÂN PHỐI 5G
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOLA KIDS làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOLA KIDS
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THẾ KỶ làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THẾ KỶ
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CP KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC VIETSTARLAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CP KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC VIETSTARLAND
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOLA KIDS làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOLA KIDS
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CP KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC VIETSTARLAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CP KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC VIETSTARLAND
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Hà Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Hà Nam
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Công nghệ số Vitus System làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ số Vitus System
10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Liên doanh Vận chuyển Quốc tế Hải Vân làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Liên doanh Vận chuyển Quốc tế Hải Vân
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BẦU TRỜI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BẦU TRỜI VIỆT NAM
11 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HOME PLUS làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HOME PLUS
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TM
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN MICC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN MICC
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Zei Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 17 Triệu Công ty TNHH Zei Group
8 - 17 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần SIMBATECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu Công ty Cổ phần SIMBATECH
6 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀ LAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀ LAN
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TUẤN TÚ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TUẤN TÚ HÀ NỘI
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng SAPP Academy làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu SAPP Academy
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm