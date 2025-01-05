Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty cổ phần Canifa làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Công ty cổ phần Canifa
Ngày đăng tuyển: 05/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/02/2025
Công ty cổ phần Canifa

Chuyên viên tuyển dụng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công ty cổ phần Canifa

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: tòa GPInvest, 170 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

1. Lập kế hoạch tuyển dụng
- Lập kế hoạch triển khai thực hiện công tác tuyển dụng từ kế hoạch tuyển dụng năm
- Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng phát sinh từ các bộ phận để bổ sung, cập nhật kế hoạch tuyển dụng thường xuyên
- Đề xuất phương án/kênh tuyển dụng phù hợp
2. Triển khai tuyển dụng
- Đăng tin TD, kiểm soát thông tin các kênh đăng tuyển thông tin tuyển dụng (website Công ty/Facebook/Linkedin/web tuyển dụng bên ngoài, báo chí, ...)
- Lọc hồ sơ & lập danh sách ứng viên tiềm năng trước kiểm tra/phỏng vấn
- Phỏng vấn, kiểm tra, ...lựa chọn ứng viên phù hợp
- Hoàn thiện các thủ tục tuyển dụng theo đúng quy trình
- Phối hợp với HRBP theo quá trình thử việc, đánh giá hết thử việc của ứng viên
3. Đề xuất các cải tiến liên quan đến công tác tuyển dụng
4. Báo cáo công việc tuần/tháng

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành quản trị nhân lực, kinh tế, Luật...
- Có kinh nghiệm trên 3 năm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên mạnh về tuyển Mass
- Hiểu biết về Luật lao động, thị trường lao động
- Kỹ năng: phỏng vấn, thương lượng, thuyết phục; xây dựng và phát triển mạng lưới
- Nhanh nhẹn, chăm chỉ, làm việc nhóm và làm việc độc lập tốt

Tại Công ty cổ phần Canifa Thì Được Hưởng Những Gì

– Thu nhập cạnh tranh (thỏa thuận theo năng lực)
– Đầy đủ các quyền lợi theo quy định của Luật: Đóng BHXH, thẻ Bảo hiểm sức khỏe theo cấp bậc
– Thưởng: Ghi nhận sáng kiến, thưởng cống hiến, kết quả kinh doanh
– Phúc lợi: 12 ngày nghỉ phép theo Luật; quà tặng các dịp Lễ Tết; khám sức khỏe hàng năm; ưu đãi mua hàng nội bộ, sinh nhật, tháng 13,...
– Các hoạt động văn hóa: Teambuiding hàng năm, Câu lạc bộ bóng đá, Canifa vì cộng đồng...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Canifa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Canifa

Công ty cổ phần Canifa

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 301 Tòa nhà GP Invest, 170 La Thành, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội

