Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa N01 - T5, Khu Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng

1/ Công việc Tuyển dụng (70%):

- Lên phương án triển khai tuyển dụng các vị trí theo phạm vi được phân công;

- Trực tiếp tạo nguồn ứng viên qua các kênh đăng tuyển, website, diễn đàn, mạng xã hội, network cá nhân

- Thực hiện liên hệ phỏng vấn, tiếp đón, giải đáp các thông tin liên quan đến vị trí tuyển dụng, cơ chế chính sách tuyển dụng, môi trường, văn hóa DN đến ứng viên

- Phát triển thương hiệu Tuyển dụng và Truyền thông tuyển dụng Doanh nghiệp

- Tạo nguồn và lưu trữ hệ thống ứng viên tiềm năng của Công ty

2/ Công việc Đào tạo (30%) :

- Tham gia xây dựng các kế hoạch Đào tạo hàng năm, định kỳ, đột xuất và các chương trình đào tạo khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp

- Tổ chức về mặt nội dung, hình ảnh, các thể thức chương trình, trực tiếp đứng lớp hoặc điều phối, giám sát các chương trình đào tạo hàng năm của Công ty

- Tổ chức công tác nghiệm thu, đánh giá hiệu quả các chương trình đào tạo

- Là đầu mối làm việc với đơn vị, nhà cung cấp trong việc lựa chọn đơn vị, đối tác đào tạo phù hợp với từng nhu cầu đào tạo

- Thực hiện truyền thông và quảng bá các hoạt động Tuyển dụng & Đào tạo trên các kênh truyền thông của Công ty

-Các hoạt động khác theo sự phân công, bố trí, sắp xếp của Quản lý trực tiếp

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học trở lên; chuyên ngành có liên quan như Luật, Hành chính, Nhân sự,...

- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm đảm nhiệm vị trí công việc tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm và thế mạnh mảng Kỹ thuật, xây dựng, sản xuất

- Chủ động, quyết liệt, trách nhiệm trong công việc

- Khả năng giao tiếp, đàm phán, truyền tải tốt

- Kỹ năng làm việc nhóm và kết nối đội nhóm tốt

- Sẵn sàng các nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của BLĐ công ty

Quyền Lợi

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực

- Lương tháng 13

- BHXH; BHYT, theo quy định của Nhà nước.

- Khám sức khỏe định kì cho CBNV ít nhất 1 lần / năm

- Nghỉ lễ, tết, phép, thưởng các ngày lễ theo quy định của Công ty.

- Teambuilding định kì hàng năm trong nước và Quốc tế

- Đào tạo nâng cao, đào tạo đội ngũ kế cận hàng năm. Khuyến khích cử đi học bên ngoài / khóa học chuyên sâu để năng cao trình độ.

- Môi trường làm việc hài hòa, thân thiện, năng động cơ hội thăng tiến nghề nghiệp nhanh, lộ trình ít nhất xét tăng lương / cấp bậc 1 lần / năm

Cách Thức Ứng Tuyển

