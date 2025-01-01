Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN VC FUTURES làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Bắc Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Xây dựng chiến lược thu hút ứng viên và các kế hoạch tuyển dụng

- Tìm nguồn ứng viên để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng từ các kênh tuyển dụng

- Lên kế hoạch và tiến hành công việc tuyển dụng (lọc CV và hẹn phỏng vấn ứng viên phù hợp)

- Xây dựng trải nghiệm tuyển dụng tích cực cho ứng viên trong suốt quá trình tuyển dụng.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực, kinh tế lao động, luật, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan

- Kinh nghiệm: ít nhất từ 06 tháng đến 02 năm trở lên trong lĩnh vực tuyển dụng.

- Yêu cầu khác:

+ Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng: Word, Excel....

+ Có kỹ năng tuyển dụng nhân sự, có khả năng đánh giá qua các hình thức phỏng vấn, thi tuyển,...

+ Có kiến thức và hiểu biết về Thị trường nhân lực, có MQH tốt với các đơn vị cung ứng nhân sự

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VC FUTURES Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 8.000.000 - 12.000.000đ

- Được hưởng lương Tháng 13; các khoản thưởng Lễ, Tết, Sinh nhật; chế độ ốm đau, hiếu hỉ theo quy định của Công ty

- Thưởng kết quả kinh doanh theo chế độ của Công ty

- Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, Khám sức khỏe định kỳ, Du lịch hàng năm và các chế độ phúc lợi khác theo quy định

- Môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp.

- Thời gian làm việc: 8h00/ngày, 40h/tuần. Từ 9h00-18h00 Thứ 2 đến Thứ 6 (nghỉ T7 và CN)

- Địa điểm làm việc: Số 18 Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VC FUTURES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin