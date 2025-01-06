Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN CHÂU GIANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÂU GIANG
Ngày đăng tuyển: 06/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/02/2025
Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHÂU GIANG

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển dụng nhân sự cho công ty, đảm bảo đáp ứng đủ số lượng và chất lượng nhân sự theo yêu cầu của các bộ phận.
Phân tích nhu cầu tuyển dụng của các phòng ban, xây dựng mô tả công việc, yêu cầu kỹ năng cho từng vị trí.
Đăng tin tuyển dụng trên các kênh online và offline phù hợp, thu hút ứng viên chất lượng.
Lọc hồ sơ, sàng lọc ứng viên, phỏng vấn và đánh giá năng lực ứng viên.
Thực hiện các bài kiểm tra năng lực, đánh giá tính cách, kỹ năng chuyên môn của ứng viên.
Làm việc với các bộ phận liên quan để hoàn tất thủ tục tuyển dụng, ký hợp đồng lao động với ứng viên trúng tuyển.
Quản lý hồ sơ ứng viên, cập nhật thông tin tuyển dụng thường xuyên.
Báo cáo kết quả tuyển dụng định kỳ cho cấp trên.
Tham gia xây dựng và phát triển văn hóa công ty, xây dựng hình ảnh nhà tuyển dụng hấp dẫn.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng chuyên ngành Quản trị nhân lực, Tâm lý học hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm chuyên trách vị trí tuyển dụng
Nắm vững các kỹ năng tuyển dụng, phỏng vấn, đánh giá năng lực ứng viên.
Thành thạo các kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Khả năng chịu áp lực công việc cao, chủ động, sáng tạo và giải quyết vấn đề tốt.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel)
ƯU TIÊN: ỨNG VIÊN CÓ THỂ ĐI LÀM ĐƯỢC NGAY HOẶC KỲ NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN
ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: SỐ 139 HỒNG TIẾN - BỒ ĐỀ - LONG BIÊN - HN

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHÂU GIANG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 12.000.000 - 16.000.000
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.
Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, hỗ trợ nhau cùng phát triển.
Được hưởng các phúc lợi khác theo quy định của công ty (nếu có).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHÂU GIANG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: TP Phủ Lý - Hà Nam

