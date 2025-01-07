Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, Tháp A Golden palace, 99 Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc

Tìm kiếm, sàng lọc hồ sơ ứng viên; Sắp xếp và tham gia phỏng vấn.

Đánh giá và thông tin kết quả phỏng vấn tới ứng viên.

Cập nhật cơ sở dữ liệu ứng viên, lưu trữ hồ sơ, duy trì liên lạc và mở rộng network với các ứng viên tiềm năng.

Kết nối các website tuyển dụng bên ngoài để mở rộng mạng lưới tuyển dụng.

Phát triển thương hiệu tuyển dụng qua các kênh tuyển dụng: website tuyển dụng, fanpage tuyển dụng, Zalo page, TikTok, LinkedIn,...

Đề xuất các ý tưởng mới nhằm tăng hiệu quả tuyển dụng

Tham gia đánh giá, phân tích mục tiêu công việc cho từng vị trí.

Thực hiện công tác truyền thông nội bộ

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu điều động của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Nhân lực, Luật, Quản trị doanh nghiệp,... hoặc các chuyên ngành liên quan khách

Có trên 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Chuyên viên Tuyển Dụng. Ưu tiên các ứng viên có kiến thức/ đã tiếp xúc với phương pháp quản trị mục tiêu OKRs

Nhanh nhẹn, trung thực, nhiệt tình

Kỹ năng giao tiếp tốt, có trách nhiệm trong công việc, chịu được áp lực cao. Kỹ năng đào tạo, tuyển dụng hiệu quả.

Có kiến thức chuyên sâu về quản trị Nhân lực, nắm vững luật lao động và các quy định khác liên quan đến hoạt động Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương 10 - 15 triệu/tháng + phụ cấp

Du lịch, Teambuilding hàng năm.

Thưởng KPI, thưởng cuối năm tối thiểu 1 tháng lương trở lên. Thưởng các ngày lễ tết (30/4, 1/5, tết dương lịch), các Chương trình 8/3, 20/10 cho chị em Phụ nữ, Tết thiếu nhi 1/6 và trung thu cho con em cán bộ nhân viên công ty.

Các chế độ phép, nghỉ lễ, thêm giờ theo đúng quy định của Pháp luật.

Đóng bảo BHXH, BHYT, BHTNLĐ, BHTN ngay sau thời gian thử việc được ký HĐLĐ chính thức, đúng theo quy định Pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH

