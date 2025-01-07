Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH FANNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Gamuda Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Lập kế hoạch tuyển dụng, ngân sách tuyển dụng nhân sự cho các công ty theo từng giai đoạn;

- Triển khai công tác tuyển dụng, tìm nguồn ứng viên;

- Theo dõi, cập nhật hồ sơ ứng viên;

- Tổ chức các buổi phỏng vấn cho ban tuyển dụng hoặc ban lãnh đạo.

- Làm thủ tục tiếp đón, bố trí hội nhập cho nhân sự mới;

- Làm thủ tục tiếp nhận nhân sự

- Theo dõi, tổ chức, đánh giá quá trình thử việc của nhân sự mới theo quy trình.

- Theo dõi biến động nhân sự mới.

- Lập các báo cáo tuyển dụng tuần, tháng, quý, năm.

- Lập các biểu mẫu phục vụ cho công việc chuyên môn.

- Tư vấn giải pháp, định hướng tuyển dụng cho Ban lãnh đạo Công ty.

- Nghiên cứu, đề xuất các phương án tuyển dụng;

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ. Tuổi từ 25 – 45 tuổi

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm lĩnh vực tuyển dụng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tuyển dụng các vị trí chuyên viên, quản lý, sale;

- Kỹ năng tạo nguồn tốt;

- Có khả năng phỏng vấn và đánh giá ứng viên độc lập;

- Có khả năng giao tiếp, thuyết phục tốt.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY TNHH FANNAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 10-15 triệu + Thưởng tuyển dụng

- Chế độ Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp

- Nghỉ lễ tết theo luật lao động

- Phụ cấp: ăn trưa, đi công tác có công tác phí

- Phụ cấp xăng xe, điện thoại

- Tham gia nghỉ mát, dã ngoại

- Thưởng tháng lương 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FANNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin