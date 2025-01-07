Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH FANNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY TNHH FANNAM
- Hà Nội: Gamuda Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Lập kế hoạch tuyển dụng, ngân sách tuyển dụng nhân sự cho các công ty theo từng giai đoạn;
- Triển khai công tác tuyển dụng, tìm nguồn ứng viên;
- Theo dõi, cập nhật hồ sơ ứng viên;
- Tổ chức các buổi phỏng vấn cho ban tuyển dụng hoặc ban lãnh đạo.
- Làm thủ tục tiếp đón, bố trí hội nhập cho nhân sự mới;
- Làm thủ tục tiếp nhận nhân sự
- Theo dõi, tổ chức, đánh giá quá trình thử việc của nhân sự mới theo quy trình.
- Theo dõi biến động nhân sự mới.
- Lập các báo cáo tuyển dụng tuần, tháng, quý, năm.
- Lập các biểu mẫu phục vụ cho công việc chuyên môn.
- Tư vấn giải pháp, định hướng tuyển dụng cho Ban lãnh đạo Công ty.
- Nghiên cứu, đề xuất các phương án tuyển dụng;
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm lĩnh vực tuyển dụng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tuyển dụng các vị trí chuyên viên, quản lý, sale;
- Kỹ năng tạo nguồn tốt;
- Có khả năng phỏng vấn và đánh giá ứng viên độc lập;
- Có khả năng giao tiếp, thuyết phục tốt.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
Tại CÔNG TY TNHH FANNAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Chế độ Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp
- Nghỉ lễ tết theo luật lao động
- Phụ cấp: ăn trưa, đi công tác có công tác phí
- Phụ cấp xăng xe, điện thoại
- Tham gia nghỉ mát, dã ngoại
- Thưởng tháng lương 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FANNAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
