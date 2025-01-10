Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN HÀNG TÓC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN HÀNG TÓC VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 10/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN HÀNG TÓC VIỆT NAM

Mức lương
11 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 4, Phạm Tuấn Tài, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

Xây dựng và quản lý quy trình tuyển dụng:
Lập kế hoạch tuyển dụng nhân sự theo yêu cầu từ các phòng ban, đặc biệt là các vị trí trong kinh doanh, marketing và vận hành salon tóc.
Thiết kế JD (mô tả công việc) phù hợp cho từng vị trí cần tuyển
Đề xuất các phương pháp tuyển dụng sáng tạo, phù hợp với đặc thù ngành hàng tóc giả nam
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các đối tác tuyển dụng (trung tâm giới thiệu việc làm, trường học, tổ chức nhân sự...)
Tìm kiếm ứng viên:
Sử dụng các kênh tuyển dụng như LinkedIn, VietnamWorks, Facebook...và các nhóm tuyển dụng để tìm kiếm ứng viên tiềm năng.
Xây dựng nguồn dữ liệu ứng viên cho các vị trí chủ chốt như tư vấn bán hàng, nhân viên Digital Marketing và nhân viên các Salon
Sàng lọc và phỏng vấn:
Tiếp nhận hồ sơ ứng viên, sàng lọc sơ bộ và tổ chức các buổi phỏng vấn (trực tiếp hoặc trực tuyến).
Đánh giá kỹ năng, kinh nghiệm và thái độ của ứng viên để đảm bảo sự phù hợp với vị trí và văn hóa công ty.
Công tác đào tạo nhân viên:
Xây dựng chương trình đào tạo onboarding (hội nhập) cho nhân viên mới, bao gồm giới thiệu về công ty, sản phẩm tóc giả, và quy trình làm việc.
Tổ chức các buổi đào tạo kỹ năng mềm (kỹ năng giao tiếp, tư vấn khách hàng) và kỹ năng chuyên môn (kỹ thuật bán hàng, kiến thức sản phẩm).
Đóng vai trò người hỗ trợ để giúp nhân viên nhanh chóng nắm bắt công việc và đạt hiệu suất cao.
Phối hợp với các phòng ban để xác định nhu cầu đào tạo của nhân viên mới và nhân viên hiện tại. Theo dõi và đánh giá hiệu quả các chương trình đào tạo, đưa ra đề xuất cải thiện nếu cần thiết.
Tham gia tổ chức các sự kiện, văn hoá nội bộ trong Công ty.
Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp đại học trở lên trong lĩnh vực Quản trị Nhân sự, Kinh tế, Tài chính hoặc ngành liên quan.
Có từ 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng và đào tạo.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành bán lẻ, thời trang hoặc làm đẹp"
Kỹ năng giao tiếp tốt, biết cách xây dựng mối quan hệ với ứng viên và các bên liên quan.
Kỹ năng phân tích, lập kế hoạch và tổ chức tốt.
Thành thạo sử dụng các kênh tuyển dụng trực tuyến và các công cụ hỗ trợ (LinkedIn, Facebook Ads, Google Forms, ATS...).
Có kinh nghiệm thiết kế chương trình đào tạo nhân sự hoặc tổ chức các buổi đào tạo trực tiếp/online.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN HÀNG TÓC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương thưởng
Review đánh giá tăng lương thưởng hàng năm.
Hỗ trợ chỗ đõ xe cho nhân viên.
Nghỉ phép năm từ 12 ngày/năm, tham gia đầy đủ sự kiện, du lịch, chế độ của công ty.
Nhận ưu đãi khi mua sản phẩm, sử dụng dịch vụ của VTG.
Sự phát triển nghề nghiệp
Luôn có cơ hội cho bạn tiếp nhận những thử thách trong công việc để học hỏi cái mới và phát triển bản thân.
Các buổi chia sẻ kiến thức kỹ năng, chuyên môn offline được cung cấp bởi BLĐ công ty.
Cơ hội thăng tiến rõ ràng.
Môi trường làm việc
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, bài bản và theo hệ thống.
Các hoạt động nội bộ được tổ chức phong phú, đa dạng theo Tháng/Quý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN HÀNG TÓC VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN HÀNG TÓC VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN HÀNG TÓC VIỆT NAM

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

