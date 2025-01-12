Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Chuyên viên tuyển dụng

Tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng từ các bộ phận, làm rõ JD, xác định insights của từng vị trí và tìm ra chân dung ứng viên phù hợp.

Lập và triển khai thực hiện các kế hoạch tuyển dụng.

Thực hiện market research & talent mapping đối với các job khó, đặc thù.

Tìm kiếm, tạo nguồn, tiếp nhận, sơ vấn sàng lọc và kiểm tra hồ sơ ứng viên.

Tổ chức phỏng vấn, tổng hợp kết quả sau phỏng vấn, đàm phán offer và tiếp nhận nhân sự mới.

Chịu trách nhiệm full cycle quy trình tuyển dụng.

Tham gia xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu, các nguồn, kênh tuyển dụng của công ty.

Các công việc khác của bộ phận nhân sự theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Có từ 3 năm kinh nghiệm làm tuyển dụng tại các công ty về CNTT.

Có kinh nghiệm làm tại công ty hoạt động trong lĩnh vực IT Outsourcing, có quy mô từ 300 - 1000 nhân sự.

Ưu tiên các bạn Headhunt đang làm việc cho thị trường Nhật Bản.

Năng động, có khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng đàm phán, thuyết phục, thuyết trình, kỹ năng lập kế hoạch và quản lý công việc tốt.

Có khả năng làm việc với cường độ cao và chịu được áp lực công việc lớn.

Quyền Lợi

Lý do đồng hành cùng Omi Group

Môi trường làm việc lý tưởng, được tôn trọng:

Được làm việc trong một môi trường đạt được tiêu chuẩn cao về sự hài lòng của nhân viên. OmiGroup tự hào ghi danh “Nơi làm việc xuất sắc Great Place to Work tại Việt Nam.

Thời gian làm việc thoải mái: Thứ 2 – Thứ 6, flexible check in (Linh hoạt 8h/ngày, check in tiêu chuẩn 8h-8h45).

Chính sách làm việc remote linh hoạt 2 ngày/ tháng.

Chính sách đăng ký OT linh hoạt: OT remote và OT offline.

Chính sách Your times: nghỉ có hưởng lương lên tới 12 ngày trong năm và các ngày nghỉ lễ theo luật Lao động.

Văn phòng làm việc hạng A, không gian làm việc mở, khu pantry miễn phí đồ uống.

No Dresscode: trang phục đi làm thoải mái, tôn trọng cá nhân.

Tập trung hỗ trợ sự phát triển cá nhân:

Mentor 1-1, sát sao tận tình.

Được tư vấn, đồng hành và hỗ trợ phát triển sự nghiệp cùng với hệ thống career path (phát triển theo hướng chuyên gia hoặc hướng quản lý) đã được nghiên cứu, thử nghiệm trong nhiều năm.

Tham gia khóa học tiếng Nhật, tiếng Anh miễn phí.

Cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý như: Leader, Manager, ...

Quan tâm đặc biệt tới nhân viên:

Mức lương: Hấp dẫn, cạnh tranh với thị trường.

Thưởng nóng, thưởng lễ tết, lương tháng 13.

Xét tăng lương/ thăng chức hàng năm.

Trợ cấp tiếng Nhật 12 tháng liên tục lên tới 5.000.000 VNĐ/ tháng.

Chế độ chăm sóc phụ nữ: nghỉ có hưởng lương 1h/ngày nghỉ sau sinh cho nhân viên nữ có con dưới 12 tháng.

Bảo hiểm sức khỏe PVI miễn phí theo chính sách Omizen Care.

Tủ thuốc miễn phí chăm sóc sức khỏe cá nhân tại Văn phòng làm việc.

Khám sức khỏe thường niên tại phòng khám, bệnh viện hàng đầu Việt Nam cùng các chế độ BHXH theo quy định của nhà nước.

Được tham gia các CLB để nâng cao sức khỏe, tinh thần: CLB Bóng đá, CLB Cầu lông, CLB Yoga, ...

Du lịch thường niên, hoạt động team building hàng quý/ năm.

Nhận hồ sơ bằng ngôn ngữ: Tiếng Việt

