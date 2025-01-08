Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOLA KIDS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 62 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Tiếp nhận thông tin tuyển dụng của các phòng ban trong công ty;

Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển dụng cho các vị trí cấp cao (Chuyên viên/Leader/Manager trở lên) và các vị trí yêu cầu chuyên môn sâu.

Phối hợp với các phòng ban để xác định nhu cầu tuyển dụng, tiêu chí lựa chọn và yêu cầu vị trí.

Thiết lập mối quan hệ và duy trì liên hệ với các ứng viên tiềm năng cho các vị trí dài hạn.

Chủ động tìm kiếm, tạo nguồn ứng viên chất lượng thông qua các kênh: LinkedIn, network cá nhân, headhunter,...

Đóng vai trò cố vấn cho các phòng ban về xu hướng thị trường lao động, mức lương và các yếu tố hấp dẫn ứng viên cao cấp.

Thực hiện các bước trong quy trình tuyển dụng: sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn vòng sơ loại, phối hợp đánh giá năng lực và theo dõi kết quả tuyển dụng.

Tiếp đón nhân sự nhận việc, chăm sóc/hỗ trợ ứng viên sau khi nhận việc, làm quen công việc;

Cập nhật data tuyển dụng, báo cáo tuyển dụng;

Hỗ trợ xây dựng chiến lược Employer Branding để thu hút nhân tài cấp cao.

Thực hiện các yêu cầu khác theo phân công của TBP.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có laptop cá nhân;

Tối thiểu từ 2 năm trong lĩnh vực tuyển dụng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tuyển dụng cấp cao hoặc làm việc tại các công ty headhunting.

Hiểu biết sâu về thị trường lao động, đặc biệt trong các lĩnh vực chuyên môn cao.

Kỹ năng tìm kiếm và sàng lọc ứng viên trên các nền tảng như LinkedIn, TopCV....

Kỹ năng phỏng vấn, đánh giá năng lực ứng viên và thương lượng lương.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và xây dựng mối quan hệ tốt.

Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các trường Đại học chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực hoặc các chuyên ngành liên quan;

Năng nổ, nhanh nhẹn, sẵn sàng học hỏi;

Sử dụng tốt excel, word.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOLA KIDS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 13- 18 triệu + thưởng

13- 18 triệu + thưởng

Có cơ hội thăng tiến lên vị trí trưởng nhóm,

Đóng BHXH sau 2 tháng thử việc;

Xét tăng lương sau thời gian thử việc và định kỳ 1 lần/năm;

Được thưởng lương tháng 13; thưởng nhân viên xuất sắc;

Được hưởng các phúc lợi về thưởng lễ, tết, sinh nhật, hiếu, hỉ, thai sản;

Được đi du lịch cùng công ty tối thiểu 1 lần/năm;

Được tham gia các chương trình đào tạo nội bộ, đào tạo quản lý nguồn, cử đi học các khóa học liên quan tới nghiệp vụ tại các cơ sở đào tạo chất lượng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOLA KIDS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin