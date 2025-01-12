Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IMAP VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂN BÌNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IMAP VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂN BÌNH
Ngày đăng tuyển: 12/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/02/2025
Mức lương
14 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

- Triển khai xây dựng nguồn/kênh đăng tuyển
- Sơ loại hồ sơ ứng viên., liên hệ lên lịch phỏng vấn
- Tham gia trực tiếp vào quá trình phỏng vấn đánh giá ứng viên
- Quản lý data ứng viên
- Phối hợp triển khai các hoạt động tuyển dụng khác (Ngày hội việc làm, Phát triển kênh Tiktok....)
- Lập báo cáo tuyển dụng định kì, đánh giá hiệu quả tuyển dụng.
- Phối hợp với nhân viên khác trong bộ phận triển khai các hoạt động liên quan đến Tuyển dụng.
- Thực hiện các công việc khác do trưởng bộ phận phân công.

- Có kinh nghiệm về lĩnh vực tuyển dụng tối thiểu 1- 2 năm trở lên tại vị trí tương đương
- Ưu tiên tốt nghiệp Cao đăng , Đại học trở lên (Độ tuổi 95- 99)
- Làm việc có kế hoạch, chủ động và sáng tạo trong công việc được giao.
- Tích cực xây dựng, tham gia các hoạt động của Doanh nghiệp.

- Thu nhập 13-16tr/ tháng bao gồm lương hàng tháng và KPIs công việc. Phụ cấp 1 triệu, thưởng nóng tuyển dụng tháng/ quý/năm
- Được tham gia các khóa học Toeic, Ielts, Giao tiếp tại hệ thống cơ sở của IMAP hoàn toàn miễn phí
- Làm việc trong môi trường trẻ, năng đông, thoả sức thể hiện bản thân và học hỏi từ đồng nghiệp;
- Cơ hội làm việc và mở rộng mối quan hệ với khách hàng, học viên, các hoạt động Teambuilding, du lịch gắn kết công ty;
- Có cơ hội làm việc và rèn luyện bản thân tại môi trường mở tôn trọng học hỏi lẫn nhau.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 176 Trường Sa, Phường 01, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

