Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty TNHH Sản Xuất và Xuất Nhập Khẩu ADMart làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Công Ty TNHH Sản Xuất và Xuất Nhập Khẩu ADMart
Ngày đăng tuyển: 12/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/02/2025
Công Ty TNHH Sản Xuất và Xuất Nhập Khẩu ADMart

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công Ty TNHH Sản Xuất và Xuất Nhập Khẩu ADMart

Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 58 Đường Thanh Quả, Thôn Sinh Quả, Xã Bình Minh, Thanh Oai, Huyện Thanh Oai

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Tham gia xây dựng và phát triển văn hóa công ty, xây dựng hình ảnh nhà tuyển dụng hấp dẫn.
Nghiên cứu thị trường lao động, cập nhật thông tin về lương thưởng, phúc lợi cạnh tranh.
Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch tuyển dụng nhân sự cho công ty, bao gồm xây dựng kế hoạch tuyển dụng, tìm kiếm ứng viên, sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn và lựa chọn ứng viên phù hợp.
Đăng tin tuyển dụng trên các kênh online và offline phù hợp, tối ưu hóa chi phí tuyển dụng.
Sử dụng các công cụ tìm kiếm ứng viên hiệu quả như LinkedIn, các trang web tuyển dụng, mạng xã hội...
Sàng lọc hồ sơ ứng viên, đánh giá năng lực và kinh nghiệm của ứng viên thông qua các bài test, phỏng vấn.
Phối hợp với các bộ phận liên quan trong quá trình tuyển dụng, đảm bảo quá trình tuyển dụng diễn ra suôn sẻ và hiệu quả.
Thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến tuyển dụng, quản lý hồ sơ ứng viên.
Báo cáo kết quả tuyển dụng định kỳ cho cấp trên.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo quá trình onboarding cho nhân viên mới được thực hiện hiệu quả.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng.
Nắm vững các kỹ năng tuyển dụng, phỏng vấn và đánh giá ứng viên.
Thành thạo các công cụ tìm kiếm và quản lý ứng viên.
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Khả năng chịu áp lực công việc cao, chủ động và sáng tạo trong công việc.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất và Xuất Nhập Khẩu ADMart Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 10.000.000- 14.000 000+ ăn trưa + KPI TD
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động.
Được tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và năng động.
Được hưởng các phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất và Xuất Nhập Khẩu ADMart

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Sản Xuất và Xuất Nhập Khẩu ADMart

Công Ty TNHH Sản Xuất và Xuất Nhập Khẩu ADMart

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 234 Đường Nguyễn Văn Giáp, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

