Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty Cổ Phần VCCorp - SohaGame làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 19, Hapulico Center Building, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

• Xác định nhu cầu tuyển dụng dựa trên tình hình thực tế của các phòng ban

• Đề xuất với cấp trên về phương án triển khai việc tuyển dụng. Lập kế hoạch tuyển dụng

• Thực hiện truyền thông tuyển dụng qua các kênh, viết thông báo tuyển dụng, mô tả công việc

• Tổ chức / hỗ trợ tổ chức các sự kiện cần thiết nhằm thu hút nhân sự chất lượng cao

• Lọc hồ sơ, CV, sắp xếp hồ sơ để lưu trữ trong Database

• Thực hiện liên hệ các bước sắp xếp phỏng vấn, đặt lịch phỏng vấn, hỗ trợ phòng Nhân sự và các phòng ban khác trong quá trình phỏng vấn

• Theo sát tiến độ công việc, báo cáo kết quả, các vấn đề tồn tại trong công tác chuyên môn và đề xuất các giải pháp khắc phục để đạt được mục tiêu tuyển dụng

• Các công việc liên quan tới tuyển dụng khác theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Quản trị, nhân lực,...

• Kinh nghiệm tuyển dụng từ 2- 3 năm, ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm tuyển Sale , Marketing

• Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt

• Có kỹ năng viết content tốt

• Nhanh nhẹn, cầu tiến

Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp - SohaGame Thì Được Hưởng Những Gì

• Được làm việc trong một công ty trẻ, năng động, phát triển,

• Làm việc trực tiếp với Ban giám đốc, là những người có kinh nghiệm, tư duy chiến lược và sáng tạo

• Thu nhập hấp dẫn, xứng đáng với năng lực, thưởng theo hiệu quả công việc.

• Xét duyệt tăng lương ngay khi có kết quả tốt

• Được cung cấp các trang thiết bị hiện đại cần thiết để nâng cao hiệu quả làm việc.

• Được hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và các chế độ đãi ngộ của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp - SohaGame

