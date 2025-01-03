Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN GIA HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

- Tìm kiếm và sàng lọc ứng viên phù hợp với tiêu chí tuyển dụng trên các kênh tuyển dụng;

- Tổ chức phỏng vấn, sắp xếp phân bổ ứng viên phù hợp với nhu cầu và đặc điểm của các phòng ban;

- Quản lý ứng viên, phối hợp với các Bộ phận đánh giá nhân viên khi hết thời gian thử việc;

- Tìm kiếm, sáng tạo các kênh, biện pháp tuyển dụng mới phù hợp với nhu cầu và văn hóa Công ty;

- Tổ chức, tham gia các ngày hội việc làm nhằm thu hút nguồn nhân lực và quảng cáo hình ảnh công ty đến người lao động;

- Xây dựng và quản trị nội dung fanpage Tuyển dụng của công ty, xây dựng và phát triển thương hiệu nhà tuyển dụng;

- Lập kế hoạch tuyển dụng theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo;

- Phân tích, đánh giá nguồn tuyển dụng và có các giải pháp phù hợp để đạt hiệu quả tuyển dụng cao nhất.