Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN GIA HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN GIA HƯNG
- Hà Nội: 13
- 15 đường Trung Yên 5, Trung Hòa, Cầu giấy, HN, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 12 - 16 Triệu
- Tìm kiếm và sàng lọc ứng viên phù hợp với tiêu chí tuyển dụng trên các kênh tuyển dụng;
- Tổ chức phỏng vấn, sắp xếp phân bổ ứng viên phù hợp với nhu cầu và đặc điểm của các phòng ban;
- Quản lý ứng viên, phối hợp với các Bộ phận đánh giá nhân viên khi hết thời gian thử việc;
- Tìm kiếm, sáng tạo các kênh, biện pháp tuyển dụng mới phù hợp với nhu cầu và văn hóa Công ty;
- Tổ chức, tham gia các ngày hội việc làm nhằm thu hút nguồn nhân lực và quảng cáo hình ảnh công ty đến người lao động;
- Xây dựng và quản trị nội dung fanpage Tuyển dụng của công ty, xây dựng và phát triển thương hiệu nhà tuyển dụng;
- Lập kế hoạch tuyển dụng theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo;
- Phân tích, đánh giá nguồn tuyển dụng và có các giải pháp phù hợp để đạt hiệu quả tuyển dụng cao nhất.
Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Công ty bất động sản
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN GIA HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, các chế độnghỉ lễ, tết, du lịch hàng năm, sinh nhật, thưởng tết lươngtháng 13...
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, văn phòngchuẩn đẹp hiện đại .
- Du lịch trong nước và nước ngoài hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN GIA HƯNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI