Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu

CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Ngày đăng tuyển: 01/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/01/2025
CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ

Mức lương
13 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 94 Đường Láng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 13 - 17 Triệu

Thực hiện các công việc tuyển dụng nhân sự đáp ứng nhu cầu nhân lực của các phòng ban trong công ty: Tìm kiếm và sàng lọc ứng viên phù hợp, tổ chức phỏng vấn, quản lý ứng viên, phối hợp với các Phòng ban/Bộ phận đón tiếp, hướng dẫn nhân sự mới trong quá trình thử việc...)
Tổng hợp dữ liệu liên quan đến tuyển dụng, lập báo cáo tuyển dụng định kỳ
Đề xuất phương án tuyển dụng phù hợp, hiệu quả cho Công ty
Quản trị nội dung fanpage Tuyển dụng , xây dựng và phát triển thương hiệu tuyển dụng của công ty;
Xây dựng hệ thống quy trình, tài liệu trong công tác tuyển dụng

Với Mức Lương 13 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan
Có ít nhất 2 năm ở các vị trí tương đương, có kinh nghiệm tuyển các vị trí chuyên môn, vị trí cấp cao
Tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc, tự tìm tòi và đưa ra giải pháp cho các tình huống khó khăn
Có kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng đàm phán, thuyết phục tốt
Kỹ năng thiết lập mục tiêu, tự chủ trong việc lên kế hoạch và cam kết thực hiện

Tại CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương upto 17.000.000 vnđ/tháng
Phụ cấp ăn trưa
Thưởng hiệu quả hàng tháng
Lương tháng 13, thưởng thâm niên, thưởng hiệu quả năm, thưởng các dịp Lễ/Tết, phụ cấp ăn trưa...
Xét tăng lương định kỳ
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Công ty và pháp luật Nhà nước
Chính sách phúc lợi tham quan, nghỉ mát, khám sức khỏe hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ

CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 94 Đường Láng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

