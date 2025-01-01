Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu

Mức lương 13 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 94 Đường Láng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Thực hiện các công việc tuyển dụng nhân sự đáp ứng nhu cầu nhân lực của các phòng ban trong công ty: Tìm kiếm và sàng lọc ứng viên phù hợp, tổ chức phỏng vấn, quản lý ứng viên, phối hợp với các Phòng ban/Bộ phận đón tiếp, hướng dẫn nhân sự mới trong quá trình thử việc...)

Tổng hợp dữ liệu liên quan đến tuyển dụng, lập báo cáo tuyển dụng định kỳ

Đề xuất phương án tuyển dụng phù hợp, hiệu quả cho Công ty

Quản trị nội dung fanpage Tuyển dụng , xây dựng và phát triển thương hiệu tuyển dụng của công ty;

Xây dựng hệ thống quy trình, tài liệu trong công tác tuyển dụng

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan

Có ít nhất 2 năm ở các vị trí tương đương, có kinh nghiệm tuyển các vị trí chuyên môn, vị trí cấp cao

Tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc, tự tìm tòi và đưa ra giải pháp cho các tình huống khó khăn

Có kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng đàm phán, thuyết phục tốt

Kỹ năng thiết lập mục tiêu, tự chủ trong việc lên kế hoạch và cam kết thực hiện

Tại CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương upto 17.000.000 vnđ/tháng

Phụ cấp ăn trưa

Thưởng hiệu quả hàng tháng

Lương tháng 13, thưởng thâm niên, thưởng hiệu quả năm, thưởng các dịp Lễ/Tết, phụ cấp ăn trưa...

Xét tăng lương định kỳ

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Công ty và pháp luật Nhà nước

Chính sách phúc lợi tham quan, nghỉ mát, khám sức khỏe hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ

