Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN TM & DV ASIATECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TM & DV ASIATECH VIỆT NAM
- Hà Nội: V1
- B05 KĐT An Hưng, La Khê, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
1.1 Tuyển dụng (70%)
- Thực hiện tuyển dụng trên đa kênh (Facebook, Website, trực tiếp,...) để tìm kiếm ứng viên nhằm đáp ứng yêu cầu theo mục tiêu tuyển dụng.
- Phối hợp cùng các phòng ban phỏng vấn, tuyển chọn.
- Quản lý thông tin ứng viên.
- Lập báo cáo và theo dõi tiến độ tuyển dụng theo tuần, tháng, quý, năm.
1.2 Xây dựng thương hiệu tuyển dụng
- Lên kế hoạch và triển khai xây dựng thương hiệu tuyển dụng của Công ty trên các nền tảng social: Facebook, Tiktok,...
1.3 Đào tạo (10%)
- Thực hiện công tác tiếp nhận, đào tạo hội nhập cho nhân sự mới
- Hỗ trợ nhân sự mới hòa nhập với môi trường Công ty nhanh chóng
- Phối hợp với phòng Đào tạo và các phòng ban để tổ chức các khóa đào tạo nội bộ
- Tổ chức đánh giá kết quả đào tạo.
1.4 Hành chính nhân sự (20%)
- Thực hiện công tác hành chính trong công ty: điều xe công tác, lưu trữ tài liệu, hỗ trợ tổ chức các buổi họp, hội thảo,...
- Phối hợp với nội bộ phòng HCNS để:
+ Quản lý group, kênh truyền thông nội bộ của Công ty.
+ Tổ chức các sự kiện, hoạt động nội bộ kết nối nhân sự trong Công ty.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nữ: Tuổi 24 trở lên tốt nghiệp các chuyên ngành nhân lực, kế toán, tài chính.
- Yêu thích và đam mê làm kinh doanh bán hàng;
- Thành thạo: Tin học văn phòng (Word, Excel), ....
- Kỹ năng làm việc theo nhóm; Kỹ năng thuyết trình..
- Hoạt bát, năng nổ, nhanh nhẹn, trung thưc, trách nhiệm và cầu tiến;
- Có khả năng làm việc độc lập , có tinh thần trách nhiệm cao và chịu áp lực trong công việc, có thể gắn bó lâu dài;
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TM & DV ASIATECH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Thử việc tối đa 2 tháng hưởng 85% lương cứng;
- Môi trường làm việc trẻ, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến;
- Lương tháng thứ 13, phúc lợi theo chế độ Công ty (sinh nhật, nghỉ mát...) và Luật lao động;
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TM & DV ASIATECH VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI