Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN TM & DV ASIATECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: V1 - B05 KĐT An Hưng, La Khê, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

1.1 Tuyển dụng (70%)

- Thực hiện tuyển dụng trên đa kênh (Facebook, Website, trực tiếp,...) để tìm kiếm ứng viên nhằm đáp ứng yêu cầu theo mục tiêu tuyển dụng.

- Phối hợp cùng các phòng ban phỏng vấn, tuyển chọn.

- Quản lý thông tin ứng viên.

- Lập báo cáo và theo dõi tiến độ tuyển dụng theo tuần, tháng, quý, năm.

1.2 Xây dựng thương hiệu tuyển dụng

- Lên kế hoạch và triển khai xây dựng thương hiệu tuyển dụng của Công ty trên các nền tảng social: Facebook, Tiktok,...

1.3 Đào tạo (10%)

- Thực hiện công tác tiếp nhận, đào tạo hội nhập cho nhân sự mới

- Hỗ trợ nhân sự mới hòa nhập với môi trường Công ty nhanh chóng

- Phối hợp với phòng Đào tạo và các phòng ban để tổ chức các khóa đào tạo nội bộ

- Tổ chức đánh giá kết quả đào tạo.

1.4 Hành chính nhân sự (20%)

- Thực hiện công tác hành chính trong công ty: điều xe công tác, lưu trữ tài liệu, hỗ trợ tổ chức các buổi họp, hội thảo,...

- Phối hợp với nội bộ phòng HCNS để:

+ Quản lý group, kênh truyền thông nội bộ của Công ty.

+ Tổ chức các sự kiện, hoạt động nội bộ kết nối nhân sự trong Công ty.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm làm việc: 2 năm kinh nghiệm về tuyển dụng các vị trí đặt biệt vị trí Nhân viên kinh doanh, Cửa hàng trưởng, Nhân viên Kỹ thuật

- Nữ: Tuổi 24 trở lên tốt nghiệp các chuyên ngành nhân lực, kế toán, tài chính.

- Yêu thích và đam mê làm kinh doanh bán hàng;

- Thành thạo: Tin học văn phòng (Word, Excel), ....

- Kỹ năng làm việc theo nhóm; Kỹ năng thuyết trình..

- Hoạt bát, năng nổ, nhanh nhẹn, trung thưc, trách nhiệm và cầu tiến;

- Có khả năng làm việc độc lập , có tinh thần trách nhiệm cao và chịu áp lực trong công việc, có thể gắn bó lâu dài;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TM & DV ASIATECH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: từ 9.000.000 – 12.000.000 (tương xứng với vị trí và năng lực làm việc) + thưởng tuyển dụng + phụ cấp ăn trưa

- Thử việc tối đa 2 tháng hưởng 85% lương cứng;

- Môi trường làm việc trẻ, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến;

- Lương tháng thứ 13, phúc lợi theo chế độ Công ty (sinh nhật, nghỉ mát...) và Luật lao động;

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TM & DV ASIATECH VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin