Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST
Ngày đăng tuyển: 03/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp nhận order và đăng thông tin tuyển dụng
- Xây dựng data ứng viên
- Tổ chức phỏng vấn tuyển chọn
- Quản lý và báo cáo
- Tiếp nhận và hội nhập nhân viên mới.
- Xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng, quản trị fanpage
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệmtối thiểu: không yêu cầu kinh nghiệm
Am hiểu về thị trường lao động và yêu cầu công việc của tuyển dụng.
Tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực trong công việc.
Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 8-10tr( Thưởng + Hoa hồng + Doanh Thu)
Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến sáng thứ 7, nghỉ chiều thứ 7 và ngày chủ nhật.
Được cấp các thiết bị cần thiết phục vụ công việc
Được hưởng chế độ BHXH & BHYT theo luật lao động Việt Nam.
Được đội ngũ các nhà lãnh đạo có tâm hỗ trợ để phát triển một cách toàn diện.
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp.
Được tham gia các buổi sinh hoạt hàng tháng và du lich hằng năm cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST

CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ- Cầu Giấy- Hà Nội

