Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác BM Trading Join Stock Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

BM Trading Join Stock Company
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
BM Trading Join Stock Company

Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác Tại BM Trading Join Stock Company

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: SH P1.09, KDT Eurowindow River Park, Đông Anh

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Tuyển dụng các vị trí theo yêu cầu của BLĐ và các Trưởng bộ phận;
Lập và triển khai thực hiện kế hoạch tuyển dụng cho Công ty theo tháng/quý/năm;
Cập nhật thông tin thị trường về tình hình tuyển dụng, đề xuất chương trình tuyển dụng nhằm nâng cao hiệu quả tuyển dụng;
Chủ động tìm kiếm, phát triển mạng lưới quan hệ với các ứng viên tiềm năng và tài năng trên thị trường để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng;
Phối hợp phát triển thương hiệu tuyển dụng của doanh nghiệp;
Thực hiện các nhiệm vụ của công tác quản trị nhân sự gồm: Theo dõi, quản lý thông tin và diễn biến nhân sự; Soạn thảo, trình ký và theo dõi hợp đồng thử việc, hợp đồng lao động; Thực hiện và theo dõi các thủ tục liên quan đến nhân sự nghỉ việc;
Thực hiện công tác chấm công, theo dõi ngày phép, tính lương, thưởng và các chế độ khác cho NLĐ;
Thực hiện các thủ tục liên quan đến chế độ chính sách, các thủ tục liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN và chế độ công đoàn cho NLĐ;
Tiếp nhận và giải đáp các thắc mắc về chế độ, chính sách của người lao động;
Đầu mối làm việc và giải trình các vấn đề về lao động với các cơ quan BHXH, cơ quan quản lý nhà nước về lao động;
Tham gia xây dựng, cập nhật hệ thống Mô tả công việc của các vị trí trong Công ty;
Tham gia xây dựng và soạn thảo, trình ký các Quy trình, Quy chế, Quyết định, Thông báo và thực hiện các thay đổi, bổ sung khi cần;
Phối hợp với các phòng/ban trong công tác xây dựng, triển khai và đánh giá KPIs.
Thực hiện các công việc khác theo phân công của Ban Lãnh đạo.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ
Độ tuổi: Trong khoảng 8X- 9X
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Quản trị nhân sự, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên nghành có liên quan
Yêu cầu: Mạnh về C&B, đã có kinh nghiệm triển khai KPIs
Kỹ năng lắng nghe và giao tiếp tốt.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm triển khai và sử dụng các phần mềm quản lý/quản trị nhân sự.
Nắm rõ các quy định của Luật Lao động, Thuế TNCN.
Kinh nghiệm: Từ 03 năm trở lên ở vị trí tương đương tại DN Chủ đầu tư BĐS và hoặc lĩnh vực thương mại dịch vụ.

Tại BM Trading Join Stock Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 9-12tr
Được hưởng các chế độ theo Luật Lao động và chính sách của Công ty (Lương tháng 13, thưởng Lễ Tết; Phép năm, chế độ Công đoàn đầy đủ...).
BHXH theo quy định của Luật lao động;
Nghỉ lễ tết theo quy định;
Team building, nghỉ mát hàng năm;
Được tham gia các khóa học đào tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BM Trading Join Stock Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

BM Trading Join Stock Company

BM Trading Join Stock Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 8 Vũ Trọng Khánh, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

