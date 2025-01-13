Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN V.U làm việc tại Phú Yên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Phú Yên: - Phú Yên - Trà Vinh, Huyện Phù Yên

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

Xác định nhu cầu tuyển dụng: Thống kê số lượng NGV hiện tại và dự kiến cần bổ sung cho các sản phẩm của chi nhánh. Đánh giá mức độ cấp thiết của nhu cầu tuyển dụng. Thiết lập bảng mô tả công việc. Xác định yêu cầu đối với NGV

Tìm kiếm NGV: Đăng tuyển trên các trang web tuyển dụng, mạng xã hội, tham gia các hội chợ việc làm, gửi email, zalo, facebook,... giới thiệu việc làm đến NGV. Liên hệ với các cơ sở đào tạo, trung tâm giới thiệu việc làm

Đánh giá hồ sơ NGV: Hiểu rõ vị trí tuyển dụng và mục tiêu của buổi phỏng vấn. Xem lại hồ sơ NGV. Tạo list câu hỏi liên quan. Lên kịch bản cho buổi phỏng vấn. Lắng nghe và ghi chép cẩn thận câu trả lời của NGV. Đặt câu hỏi follow-up để hiểu rõ hơn về ứng viên

Kiểm tra tài liệu tham chiếu: liên hệ với người tham chiếu được chỉ định trong hồ sơ NGV để thu thập thông tin thêm về NGV.

Quyết định tuyển dụng: Cập nhật lên hệ thống thông tin NGV phù hợp với quy định của chi nhánh.

Báo cáo về hoạt động tuyển dụng, bao gồm số lượng NGV đã tiếp cận, số lượng NGV đã phỏng vấn, kết quả cuối cùng của quá trình tuyển dụng cho các bộ phận liên quan.

Quản lý thông tin NGV: Ghi nhận đầy đủ thông tin cá nhân và khả năng làm việc của NGV. Trực tiếp nhập vào hệ thống quản lý NGV thông qua tài khoản được phân quyền. Cập nhật thường xuyên những diễn biến công việc của NGV và lịch sử tương tác, giải quyết vấn đề cho NGV.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung Cấp

Độ tuổi từ 30 tuổi trở lên.

Biết chạy xe, không ngại đi thị trường.

Am hiểu MXH ( Facebook, Tiktok, Youtube ) là một lợi thế.

Trung thực, nhanh nhẹn, cẩn thận, trách nhiệm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN V.U Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cơ bản + Hoa hồng KD + Thưởng Doanh thu theo quy định của Công ty.

Lương cơ bản: thoả thuận

Phỏng vấn online, làm việc tại nhà.

Tham gia BHXH + các chế độ khác theo Quy định của pháp luật và của Công ty.

Các khoản phụ cấp thâm niên, thưởng Lễ, Tết, lương tháng 13,... theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN V.U

